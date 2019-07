Le Centre-Sud n'est pas Kirkland

La diversification des usages et la densification sont nécessaires pour pouvoir développer et soutenir une infrastructure de transports collectifs efficace et peu polluante. Le Grand Montréal n'a pas la même prépondérance de quartiers monolithiques que plusieurs autres grandes villes nord-américaines, il est toutefois très étalé. Il occupe une superficie presque équivalente au Grand Mexico, mais avec une population inférieure par un facteur de cinq. Malgré la mise en place du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) par la CMM en 2011, l'étalement urbain se poursuit allègrement à Montréal. Les quartiers monolithiques à faible densité, toujours en vogue dans les secteurs périphériques, continuent à être développés. Comme Montréal connaît une croissance démographique soutenue, nous ne pouvons pas stopper l'étalement urbain si nous ne densifions pas. La question n'est pas « si » il faut densifier, mais « où » et « comment » le faire.

D'abord, il nous faut convenir qu'il y a urgence climatique à l'échelle planétaire. Parmi l'éventail de mesures pouvant être considérées pour « réparer » notre climat, les grandes villes nord-américaines offrent une opportunité singulière d'intervenir pour réduire les émissions de carbone. Trois axes d'intervention y sont reconnus par tous les experts : le développement des infrastructures de transports collectifs et actifs, la diversification des usages dans les quartiers monolithiques et la densification.

En tout respect, votre propos ne peut raisonnablement s'adresser au secteur des Faubourgs. Les Faubourgs du Centre-Sud sont au coeur de notre métropole. Ils sont desservis par le métro de Montréal. Qui plus est, ils comportent trois grandes propriétés à requalifier qui représentent une rare opportunité de densification dite « intelligente », où la planification peut intégrer l'échelle du bâtiment avec celle du domaine public. Il serait irresponsable de ne pas permettre aux promoteurs qui y interviendront (Groupe Mach, Réseau Sélection, Prével) de réaliser des développements avec un coefficient d'occupation du sol de l'ordre de 6 si ceux-ci sont mixtes et représentent un milieu bâti adéquat pour une variété de types d'habitations.

Montréal compte de nombreux quartiers denses avec des immeubles de trois étages qui conviennent très bien aux familles. Démolir ces habitations au nom de la densité ne servirait l'intérêt de personne. Il serait bien plus opportun d'insérer des constructions de trois à six étages dans les secteurs en périphérie qui sont à la fois desservis par une infrastructure de transports collectifs et actuellement composés de maisons unifamiliales d'un étage.

Cela dit, je souhaiterais que mon Ordre puisse avoir un discours plus pertinent et faire preuve de leadership fort en matière de développement immobilier et urbain. J'aimerais vous faire une proposition : vous pourriez reprendre votre mémoire pour le PPU du secteur des Faubourgs, en ne changeant que les libellés, et le présenter aux autorités de la Ville de Kirkland. Tout près de la future gare Pointe-Claire du REM se trouve un vaste terrain en friche de plus de 1,5 million de pi2 qui sera redéveloppé au cours des prochaines années. Les autorités de Kirkland exigent, pour l'essentiel de ce site, le développement de maisons unifamiliales détachées et de maisons en rangée. Il n'est pas nécessaire d'être urbaniste ou écologiste pour apprécier comment cette position est déplorable !

Si l'Ordre veut répondre « présent » pour réparer notre climat et favoriser le développement de milieux de vie innovants, écologiques et exemplaires avec des hauteurs de trois à six étages, c'est dans des localités comme Kirkland qu'il faut le faire, pas dans le secteur des Faubourgs du Centre-Sud de Montréal.

Qu'en pensez-vous ? Exprimez votre opinion.