Hommage : l'engagement de Charles Perraton

Diplômé du collège Sainte-Marie au moment même où celui-ci devient l'une des composantes de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Charles Perraton est aussitôt chargé de cours au programme de design de l'environnement de cette nouvelle institution. Titulaire d'un DEA en sociologie (Université d'Aix-en-Provence) et d'une maîtrise en aménagement (Université de Montréal), il devient professeur au département de design en 1978, avant d'être intégré au département des communications en 1982 - il obtiendra un Ph. D. en sémiologie en 1988. Ce dernier département de l'UQAM a été un vivier extraordinaire de journalistes, d'animateurs et de consciences agissantes de la société québécoise. La figure tutélaire du professeur Pierre Bourgault se profile à l'horizon, bien sûr, souvent seule. Pourtant, l'efficace de la parole sur l'agora s'est aussi développée, au Québec, grâce à des recherches que je qualifierais de « fondamentales », comme celles que Charles Perraton a consacrées aux espaces, aux hétéropies, aux places publiques (comme celle du Complexe Desjardins, à laquelle il a consacré sa thèse de doctorat), au cinéma, à la formation des subjectivités et des identités en rapport avec ces lieux, aux jeux vidéo.

Je retiens notamment cette fascinante et étonnante comparaison entre Metropolis de Fritz Lang et Pour la suite du monde de Michel Brault, Marcel Carrière et Pierre Perrault dans l'un des Cahiers du Groupe d'études et de recherches en sémiotique des espaces (GERSE) de l'UQAM, que Charles Perraton a longtemps animés.