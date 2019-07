 Pour les Montréalais, la solution passe par les transports en commun 

MARCO D'ANGELO

Président-directeur général de l'Association canadienne du transport urbain

Selon un récent sondage Léger Marketing, commandité par l'Association canadienne du transport urbain (ACTU), les Montréalais passent en moyenne 73 minutes par jour à se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail, soit 15 minutes de plus qu'à Vancouver ! Ce n'est donc pas surprenant que 81 % des Montréalais reconnaissent que la congestion est un problème dans la région et qu'une majorité encore plus importante croit que les transports en commun demeurent la solution.