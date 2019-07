Science contre désinformation continue

Dans le passé, les articles de journaux et les publications à caractère scientifique étaient l'apanage de personnes formées en journalisme et en sciences. Avec le temps, des remparts se sont érigés au sein des professions de connaissances afin d'assurer une fiabilité de l'information générée.

D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre l'expression populaire « j'ai une théorie là-dessus ! ». Alors qu'une théorie est un processus laborieux réalisé à la suite d'un processus expérimental et de vérifications rigoureuses. Plusieurs scientifiques s'insurgent contre ce courant de pensée et tentent d'informer adéquatement le public.

Dans le cas contraire, cette même personne peut s'adresser à l'ordre professionnel qui procédera aux vérifications nécessaires et imposera des mesures disciplinaires ou des poursuites en cas de manquements, le cas échéant. Il est certain que les cadres législatifs et réglementaires de ces ordres peuvent être modernisés, mais nous croyons qu'ils ont leur place aujourd'hui plus que jamais.

Durant la dernière année, plusieurs opinions ont été émises concernant les changements climatiques, l'état de l'environnement ou, plus récemment, la vaccination.

Sans vouloir commenter un cas précis, l'Ordre des chimistes est extrêmement préoccupé par des propos émis par des individus qui défendent un argumentaire qui relève davantage de la pseudoscience que d'un processus scientifique établi, et qui contribue à entretenir la confusion dans la population.

L'arrivée de nouveaux moyens de communication comme les médias sociaux permet de diffuser de l'information, qu'elle soit vérifiée ou non, à une vitesse inégalée. Cette information se retrouve donc relâchée dans l'agora électronique que représentent les médias sociaux et la planète y a accès sans limites ni discernement. Au Québec, les chimistes, à l'instar de tous les professionnels à vocation scientifique, ont la responsabilité de communiquer convenablement et de rétablir les faits relatifs à leur science, et ce, afin de protéger adéquatement la population.

