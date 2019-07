Santé: argumentum ad americanum

Notre système de santé est malade, et cela fait plusieurs années qu'on le sait. Malheureusement, au lieu d'essayer un éventail de remèdes pour le guérir, on ne se limite qu'aux solutions gouvernementales, prétendant que n'importe quelle ouverture à la compétition serait une pente glissante vers une vision caricaturale du système de santé américain.

Bien que le système canadien obtienne généralement de meilleurs scores que le système américain sur les indicateurs de performance des systèmes de santé, notre système est loin d'être envié par le reste du monde industrialisé. L'accessibilité financière n'est qu'une seule composante de l'accessibilité aux soins de santé. Comme le disait l'ex-juge en chef de la Cour suprême Beverly McLachlin : « L'accès à une liste d'attente n'est pas l'accès aux soins de santé. »

Selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), c'est près d'un patient sur dix qui a dû attendre plus de 32 heures avant d'être traité. L'ICIS n'est pas le seul à reconnaître cela : le Commonwealth Fund, un panel d'expert du New York Times et le prestigieux journal médical The Lancet ont tous classé notre système parmi les pires du monde industrialisé. Nous méritons mieux.

Les exemples britannique, australien et néerlandais

C'est en se comparant aux systèmes plus performants que le nôtre, et non en se limitant aux comparaisons avec le système américain, que nous pourrons améliorer l'accès à notre système de santé et ses résultats.

Prenons par exemple les trois systèmes de santé les mieux classés selon l'étude du Commonwealth Fund : les systèmes britannique, australien et néerlandais. Ces trois systèmes performent mieux que le nôtre, offrent une couverture universelle et font tous appel à l'expertise du secteur privé à divers niveaux. Malgré cet appel au privé, nous n'entendons pas parler d'histoires d'horreur où des gens auraient dû prendre une deuxième hypothèque sur leur résidence afin de payer leurs soins médicaux. Au lieu de rester bloqués sur la comparaison avec le système américain, nous devrions nous inspirer de ces systèmes et tirer profit de la participation du secteur privé et des mécanismes de marché afin d'améliorer notre système de santé.