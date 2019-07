Protégeons nos numéros d'assurance sociale

À la suite du récent vol de données chez Desjardins, Benoit Bilodeau soulève la question suivante : « Comment se fait-il que les entreprises et institutions autres que celles des gouvernements aient dans leurs bases de données nos numéros d'assurance sociale ? »

BENOIT BILODEAU

Spécialiste en technologies de l'information, La Prairie Desjardins a été la victime d'un vol de données précieuses de ses membres. Je lis et j'écoute tout ce qui s'écrit et se dit au sujet de la sécurité informatique par des experts qui se penchent sur la question. Les accusations fusent d'une part, les protestations de l'autre.

La même histoire se répète chaque fois qu'un vol de données personnelles se produit. L'entreprise est accusée de laxisme et est appelée à faire mieux en matière de sécurité informatique. On peut toujours faire mieux. Mais nous ne réglons jamais le problème à la source : comment se fait-il que les entreprises et institutions autres que celles des gouvernements aient dans leurs bases de données nos numéros d'assurance sociale (NAS) ? Ne devrait-on pas réserver ces numéros uniques, nous identifiant auprès des gouvernements, aux transactions entre les citoyens et ces derniers ?

« On nous demande constamment d'être prudents et de ne pas donner notre NAS à qui nous le demande. Pourtant, impossible d'obtenir des services de la part d'une institution financière sans qu'on nous demande cedit numéro, afin de nous identifier. Même chose pour les assureurs, les municipalités, nos employeurs, etc. » - Benoit Bilodeau