Sophismes et gaz à effet de serre

Claude Castonguay

Ex-ministre de la Santé; ex-président du Groupe La Laurentienne L'accord de Paris sur le climat a été ratifié en avril 2016 en réponse à la crise créée par le réchauffement de l'atmosphère. C'est l'aspect universel de cette crise qui a conduit à un accord international. La pollution engendrée par les gaz à effet de serre (GES) ne connaît en effet aucune frontière. Aucun continent, aucun pays, aucun endroit n'est épargné. Pas moins de 195 pays ont signé l'accord, ce qui en fait l'accord le plus largement ratifié dans l'histoire de l'humanité.

Son objectif est de limiter l'augmentation des températures à 1,5 °C. Ce qui exige une réduction de 30 % des GES d'ici 2030. Un objectif ambitieux qui exige des changements profonds, mais un objectif atteignable. Et qui urge. Les événements causés par le réchauffement de l'atmosphère sont de plus en plus fréquents et intenses : canicules hâtives et meurtrières, érosions, inondations, sécheresses, bouleversement de la biodiversité, pour ne nommer que ceux-là. En se présentant comme le leader de la protection de l'environnement, le Canada avait joué un rôle marquant dans les pourparlers conduisant à l'accord de Paris. Justin Trudeau avait proclamé à la face du monde entier que le Canada était de retour. L'espoir était permis. Le Canada semblait en voie de vouloir changer le cours des choses. Tout comme il l'avait fait en 1956 lors de l'invasion du canal de Suez par Israël, la France et la Grande-Bretagne. On se souvient qu'il avait convaincu les Nations unies de stopper les agresseurs et d'envoyer une force pour le rétablissement et le maintien de la paix. Ce fut le début des Casques bleus qui depuis ont joué un rôle inestimable. Ce qui valut au premier ministre Pearson le prix Nobel de la paix.

Compte tenu de sa solide économie et de ses ressources naturelles abondantes, notamment son potentiel hydro-électrique, le Canada se doit de donner l'exemple. Si un pays comme le nôtre ne le fait pas, pourquoi les pays moins fortunés devraient-ils s'engager dans la réduction des (GES) alors qu'exception faite de la Chine, ils ne sont pas les responsables de la situation. Malheureusement, le Canada ne s'est pas engagé dans la voie tracée par l'accord de Paris malgré l'importance de la question et l'urgence d'agir. Comme nous avons pu le constater au cours des derniers mois, Justin Trudeau est incapable de trancher et de prendre une décision difficile. Au lieu de mettre à sa place la ministre Wilson-Raybould qui n'acceptait pas son leadership, il a tergiversé pendant des mois. Son indécision a causé un tort injustifié à SNC-Lavalin, ce fleuron de l'économie québécoise, et à la réputation des entreprises québécoises. Il est vu comme un premier ministre qui ne fait pas le poids aussi bien au Canada que sur la scène internationale. Sous la pression exercée par le gouvernement de l'Alberta et par l'industrie pétrolière, Justin Trudeau s'est engagé à la fois dans la réduction des GES et dans la production accélérée et hautement polluante du pétrole issu des sables bitumineux. Son gouvernement s'est même porté acquéreur au coût de 4,5 milliards de l'oléoduc Trans Mountain et, à la suite de l'élection des conservateurs de Jason Kenney, il s'est engagé à tripler la capacité de l'oléoduc au coût faramineux de 9,3 milliards.

