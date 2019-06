Le Mouvement moderne

Le terme s'appliquait d'abord aux arts, mais avec l'ouverture de l'école allemande du Bauhaus en 1919, on l'associe graduellement à l'architecture. Cette architecture moderne est fonctionnaliste et minimaliste, et met en valeur les volumes par des surfaces lisses et sans ornementation, en rupture totale avec les styles du passé. Elle tire profit du développement des techniques, de la production de masse et des nouveaux matériaux comme l'acier, l'aluminium, le béton et le verre.

Avec la montée du nazisme, plusieurs artistes fuient l'Europe au début des années 30 et trouvent asile en Amérique. Parmi eux, l'architecte Ludwig Mies van der Rohe (appelé affectueusement Mies) qui s'établit à Chicago. En 1932, le Musée d'art moderne de New York monte une exposition sur les travaux du Bauhaus pour les faire connaître au public américain. C'est dans le catalogue d'exposition, rédigé en partie par l'architecte Philip Johnson, qu'apparaît pour la première fois l'expression « style international », qui a rapidement été adoptée pour désigner la composante architecturale du Mouvement moderne. Ce n'est cependant que dans les années 60 qu'il prend véritablement son envol et s'implante partout dans le monde.

Il règne à ce moment un climat de tension et une volonté de changement qui favorisent les nouvelles idées (Mai 68, la Révolution tranquille).

La société qui a soif de modernité adopte alors ce courant qui offre une réponse adéquate à ses aspirations. Il permet d'illustrer une idée du progrès selon laquelle l'individu est universel et rejette les espaces bâtis traditionnels, les jugeant inaptes à répondre aux besoins modernes.

LE MUR-RIDEAU

Le mur-rideau est une composante indissociable du style international qui valorise la transparence, la nouveauté, le progrès, l'industrialisation. Le terme désigne un système de façade mince, légère et non porteuse (les murs extérieurs ne soutiennent pas le poids de l'édifice). Il est composé de matériaux comme le verre, l'aluminium ou l'acier, que les modes de production industriels ont rendus accessibles après la Seconde Guerre mondiale.

Les murs-rideaux apparaissent à Montréal dans les années 50, d'abord sur de petits bâtiments. Les tours CIL, CIBC et Place Ville Marie (PVM) innovent en l'utilisant sur de très grandes surfaces. L'entreprise québécoise Alcan a activement participé à l'élaboration des premiers murs-rideaux du Québec, en particulier sur celui de PVM.

LE WESTMOUNT SQUARE (1965-1968)

Ludwig Mies Van der Rohe, architecte, Chicago, avec Greenspoon, Freedlander Plachta et Kryton, architectes, Montréal, architectes associés