Pénurie d'enseignants: l'intransigeance de la CSDM me repousse

CHRISTINE DINA FORTIER

École Lucille Teasdale, Montréal

Je suis une enseignante d'anglais langue seconde à la CSDM depuis 2006. J'ai fait de la suppléance pendant quelques années, et j'ai finalement eu accès aux postes à temps plein en 2009.

Cependant, depuis la naissance de ma fille il y a six ans, j'ai choisi des contrats à temps partiel pour deux raisons : bien m'occuper de ma fille et de ma santé mentale afin d'éviter une troisième dépression liée à mon travail. J'ai la garde partagée avec son père, mais des responsabilités permanentes.