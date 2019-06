Secteur des Faubourgs: l'occasion d'une génération

Respectivement président-directeur général de l'Institut de développement urbain du Québec, et président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Montréal, que l'on voit renaître sous nos yeux, est de ces villes. Et en son coeur même, le secteur des Faubourgs est de ces endroits où, si on fait les bons choix, on pourrait voir émerger bientôt un quartier à l'énergie contagieuse, qui attirera une population en quête d'une façon durable d'habiter la ville.

Ce secteur, qui s'étend de la rue Sherbrooke jusqu'au fleuve, entre la rue Saint-Hubert et les abords du pont Jacques-Cartier, a fait ce printemps l'objet d'une consultation de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), en vue d'un programme particulier d'urbanisme. Les organismes que nous représentons y ont déposé des visions convergentes.

Pour une densification intelligente

La réalité foncière du secteur appelle à une densité importante, avec des constructions en hauteur qui permettront aux différents acteurs de s'acquitter de leurs obligations, qu'il s'agisse de celles liées au marché ou de celles émanant de la réglementation et des politiques publiques.

Bien que rallier le plus grand nombre à ces exigences apparaisse à première vue comme un défi, il s'agit en fait d'une double occasion : une occasion socio-économique, d'abord, puisqu'elle permet de limiter le coût d'achat des unités résidentielles et de garder les loyers accessibles ; et une occasion environnementale, également, puisqu'elle permet d'atteindre les seuils nécessaires à la mise en place des équipements et services publics (écoles, garderies, espaces verts, transports publics) qui attireront les familles et les garderont en ville.

À l'heure où nos principaux défis collectifs sont ceux de la mobilité et de la durabilité, une densification sensée d'un secteur comme les Faubourgs est une façon d'inviter les familles à investir dans leur qualité de vie en ville plutôt que dans l'étalement urbain, la deuxième voiture et les hydrocarbures.