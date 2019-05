La protéine redéfinie

Professeur en distribution et politiques agroalimentaires, facultés en management et agriculture, Université Dalhousie

Pendant que l'Union des producteurs agricoles demande à Beyond Meat de cesser d'appeler son produit de la viande, plusieurs se laissent tenter par la frénésie de la protéine végétale. Selon un récent sondage d'Angus Reid Global, plus de 38 % des Canadiens ont déjà goûté un produit alimentaire à base de protéines végétales.

Les Britanno-Colombiens figurent en tête de liste, avec 44 % de leurs citoyens qui ont essayé un produit végétal protéiné, suivis de près par les Québécois, au nombre de 42 %. En général, les femmes, les personnes titulaires d'un diplôme universitaire et les jeunes entre 18 et 34 ans représentent ceux qui ont déjà découvert les produits comme Beyond Meat. Bref, l'invasion des protéines végétales est bien entamée et cet engouement pour d'autres sources de protéines ne cessera pas de sitôt.

On ne s'étonne pas de voir certains groupes d'intérêts s'activer et réagir. Les filières bovine, porcine et avicole ont des acquis à défendre, des parts de marché à maintenir. Le tiercé des viandes, boeuf-porc-poulet, a toujours eu la cote auprès de la majorité des consommateurs, à l'exception bien sûr des véganes et végétariens. Mais cette demande s'effrite. En 2001, le Canadien moyen a consommé 30 kg de poulet, 24 kg de boeuf et 22 kg de porc, un sommet historique. Aujourd'hui, il consomme 32 kg de poulet, 18 kg de boeuf et 16 kg de porc.

C'est 10 kg de viande animale de moins par Canadien par année, 18 ans plus tard.

Peu importe ce que l'UPA et les autres groupes prétendent, ce constat dérange. Il ne faudra pas se surprendre de voir d'autres sorties similaires contre « l'appropriation alimentaire » d'ici les prochains mois.

L'influence du Guide alimentaire canadien

Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette folie pour trouver des solutions de rechange à la protéine ? Pourquoi maintenant ? Plusieurs prétendent que l'arrivée du Guide alimentaire canadien en janvier dernier a confirmé qu'il y avait un mouvement vers la protéine végétale déjà amorcé depuis quelques années. Malgré cela, son lancement semble avoir incité certaines personnes à repenser leur stratégie diététique. Toujours selon le sondage d'Angus Reid Global, 28 % des Canadiens se disent influencés par le nouveau guide alimentaire. L'Ontario compte le nombre le plus élevé de consommateurs influencés par ce nouveau guide, soit 33 %. Mais ce n'est qu'une seule partie de l'histoire.

L'arrivée massive des produits comme Beyond Meat, le Lightlife de Maple Leaf et d'autres produits que nous verrons sous peu nous rappelle à quel point l'industrie agroalimentaire avait pris du retard à suivre nos goûts et nos besoins. Mais progressivement, le flexitarisme gagne du terrain chez ceux qui désirent réduire leur consommation de viande. En effet, selon certaines estimations, le Canada comptera près de 10 millions de consommateurs qui réduiront leur consommation de viande ou l'élimineront de leur diète d'ici 2025. Cela implique beaucoup de monde, et surtout beaucoup de viande.

À vrai dire, ce qui a changé dernièrement, c'est la cadence de l'industrie.

Pendant des décennies, l'industrie imposait sa loi et ses volontés sans écouter les consommateurs.

Avec le temps, bien que notre espérance de vie augmente en raison des miracles de la médecine, notre style de vie sédentarisé nous a rendus plus gros, moins en forme, et notre relation avec la nourriture s'effrite un peu. Mais l'éveil des consommateurs, propulsé par les réseaux sociaux, a fait en sorte que l'industrie ne peut plus les ignorer. Il faut remercier les jeunes générations appuyées par le pouvoir de l'instantanéité médiatique.

Pendant ce temps, l'industrie a su augmenter sa capacité de production par le truchement d'investissements majeurs dans le but de synchroniser l'offre avec une demande latente. La demande pour la protéine végétale a probablement toujours été là, mais restait dissimulée parmi les autres sources de protéines plus traditionnelles.

En somme, la protéine se démocratise peu à peu. Il y aura toujours de la place pour nos viandes chéries. Mais l'héritage d'une diversité alimentaire élargie est l'octroi d'un pouvoir décisionnel accru aux consommateurs. Et tout le monde en sort gagnant.

* Sylvain Charlebois est aussi directeur scientifique, Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires, Université Dalhousie