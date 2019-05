Un cri du coeur des municipalités dévitalisées

Madame la ministre, notre municipalité fait partie des municipalités dont l'indice de vitalité économique (IVE) est dans les bas-fonds au Québec. « Dévitalisée » : c'est le terme auparavant utilisé lors des différentes démarches menées au début des années 2000, visant à nous reconnaître puis à nous donner des outils et des moyens afin de sortir de cette réalité plutôt triste.

Différentes initiatives et différents programmes ont émergé en lien avec le plan d'action qui nous était consacré. Des mesures propres aux municipalités dévitalisées. Mais petit à petit, une vaste majorité de ces mesures ont disparu et plus particulièrement lors du dernier pacte fiscal signé sous le signe de l'austérité ou de la rigueur, à vous de juger.

Nous n'entrerons pas davantage dans les détails. Ce que nous voulons surtout, c'est nous développer et c'est ce que nous faisons depuis plusieurs années. Par le Fonds de développement du territoire (FDT) et autres, mais majoritairement en puisant à même notre surplus accumulé. Dans quelques années, ce dernier n'existera plus. Que ferons-nous alors ? Nous vous posons la question, madame la ministre.

Et puis voilà une autre interrogation : pourquoi, en ce qui a trait à la péréquation, les simulations de vos fonctionnaires ne correspondent-elles jamais à la réalité ?

Nous n'avons jamais reçu ce que ces fameuses simulations projetaient.

Prochainement, vous conviendrez d'un nouveau pacte fiscal entre votre gouvernement et les municipalités du Québec. Nous appréhendons la conclusion de ce pacte avec une grande crainte. Nous croulons littéralement sous le poids des obligations gouvernementales imposées depuis plus d'une décennie : schéma d'aménagement, schéma de couverture de risques, couverture du territoire par la Sûreté du Québec, gestion des matières résiduelles, eau potable, assainissement des eaux usées, etc. Depuis 2011, c'est plus de 200 000 $ que nous devons assumer à même notre budget. Les revenus n'ont pas suivi.