Manipulation du climat: trop tôt pour mettre les freins

Le plan derrière SCoPEx consiste à envoyer un ballon à 20 km d'altitude pour qu'il disperse dans la stratosphère des particules de carbonate de calcium, une matière non toxique qu'on retrouve notamment dans le dentifrice. En réfléchissant une partie de la lumière du Soleil vers le ciel, on croit que de telles particules relâchées à grande échelle pourraient ralentir le réchauffement de la planète.

On touche donc à des questions chargées et les éthiciens ont raison d'affirmer que des expériences comme SCoPEx doivent être encadrées. Qui doit superviser ces projets ? Quelle est la quantité maximale de particules pouvant être relâchée dans l'atmosphère ? Que faire si des sociétés pétrolières se mettent à financer la géo-ingénierie dans l'espoir de continuer à vendre du pétrole ? Ces questions touchent des enjeux difficiles qu'on ferait bien d'examiner rapidement. Balancer des particules dans l'atmosphère ne constitue pas un si grand défi technique et des pays ou des groupes pourraient être tentés de s'y essayer.

Il y a aussi le fait qu'on manipule ici une bombe politique. Les craintes que ces techniques soient considérées comme une police d'assurance permettant de continuer à émettre du carbone sans contraintes ne sont pas qu'imaginaires. En mai dernier, des médias ont rapporté que l'Arabie saoudite et les États-Unis, les deux plus gros producteurs de pétrole du monde, se sont opposés à l'idée de réglementer la géo-ingénierie lors d'une assemblée des Nations unies. Le casse-tête de savoir qui déciderait d'utiliser de telles techniques qui affecteraient toute la planète, et selon quels mécanismes de gouvernance, demeure aussi entier.

L'expérience de Harvard est encore très loin de cet objectif. Les chercheurs ne libéreraient qu'entre 100 g et deux kg de particules - une quantité si faible qu'elle n'a aucune chance d'influencer le climat. Le but est plutôt d'étudier comment ces particules se comportent dans la stratosphère afin de valider les simulations informatiques par des données expérimentales.

Dans ce cas, c'est le réglementaire qui doit accélérer. Tant que les expériences visent l'acquisition de connaissances et non la manipulation du climat, on voit mal pourquoi et comment on pourrait les arrêter. SCoPEx doit toutefois servir de signal d'alarme pour que les gouvernements encadrent au plus vite le domaine de la géo-ingénierie.

Les changements climatiques sont sans doute la menace la plus sérieuse qui pèse sur l'humanité. On ne peut se permettre de mettre un embargo sur la recherche d'une solution potentielle, aussi risquée et improbable semble-t-elle aujourd'hui. C'est en faisant progresser le savoir qu'on pourra mieux évaluer les risques et bénéfices de la géo-ingénierie.

Le comité mis en place lundi par l'Université Harvard a pour mission de s'assurer que l'expérience soit menée de façon « transparente, crédible et légitime ».

Il n'est sans doute pas parfait. Mais en l'absence de règles nationales ou internationales sur la géo-ingénierie, il fournira un encadrement qui, espérons-le, pourra rassurer le public.