Fuites de données personnelles: la faille numérique

Luc Boulanger

Les vols des données personnelles des clients de Desjardins et de Capital One secouent la population en pleine moiteur estivale. Avec la nouvelle de ces fuites massives de renseignements confidentiels, des millions de Canadiens constatent concrètement les brèches en matière de sécurité et de protection d'institutions financières dignes de confiance. Et se désolent de voir que la confidentialité n'existe pas en ligne.

La majorité des citoyens se disent préoccupés par la protection de leur vie privée et de leurs renseignements personnels. Avec raison. Ce fléau cause un tort énorme à plusieurs personnes qui se sentent vulnérables et abandonnées. À l'ère numérique, le client est perdu. Comme le constatent ceux qui, depuis une semaine, tentent d'avoir des réponses ou des garanties de la banque Capital One. En vain. Cette crise illustre le paradoxe de notre Nouveau Monde. Quelque part au cours de la révolution informatique, nous avons nourri un monstre numérique en lui offrant notre vie en pâture. En faisant confiance aux gourous égocentriques de la Silicon Valley, le citoyen 2.0 a plongé dans la bulle techno, les yeux fermés, pour s'exposer sans scrupules.

Agrandir « La majorité des citoyens se disent préoccupés par la protection de leur vie privée et de leurs renseignements personnels. Avec raison », souligne Luc Boulanger. PHOTO KACPER PEMPEL, ARCHIVES REUTERS