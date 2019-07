Racisme : pas de vacances pour Donald Trump...

Le regard réducteur et condescendant de Trump sur la misère, la criminalité et la pauvreté urbaine a, entre autres, déclenché l'indignation du vétéran Dan Rather : « Les États-Unis ont été bâtis par des femmes et des hommes qui ont vécu, travaillé et souvent lutté pour un meilleur destin, dans des endroits comme Baltimore. Nous n'avons pas besoin du jugement raciste d'un homme qui vit à Mar-a-Lago en Floride, sans payer d'impôts », a écrit sur Twitter l'ex-journaliste vedette de CBS et de 60 Minutes.

En attaquant Baltimore, Trump n'a pas seulement allumé un incendie... il a jeté de l'huile sur le feu ségrégationniste et raciste de sa nation. Car 150 ans après l'abolition de l'esclavage avec l'adoption du 13e amendement, la question de la race est toujours très délicate.

Davantage de racisme depuis Trump

Les relations raciales sont de plus en plus tendues aux États-Unis. Un sondage du centre de recherche Pew paru en avril dernier montre que plus de la moitié des Américains croient que le racisme est en hausse aux États-Unis depuis l'élection de Trump. Six Américains sur dix affirment que les relations entre les races sont mauvaises en général (cette proportion grimpe à 71 % chez les répondants noirs). Quand on demande si, depuis l'élection de Trump, le fait d'exprimer des opinions racistes est plus « fréquent », 65 % des répondants pensent que c'est le cas ; et 45 % des personnes disent que c'est même devenu « acceptable » depuis sa victoire, il y a près de trois ans.

Que fait le président républicain pour atténuer ces tensions ? Il frappe sur le clou de la race. Il diabolise quatre élues démocrates au Congrès issues de minorités en leur demandant de « retourner dans leur pays » si elles n'aiment pas l'Amérique. Il vise le représentant Cummings, puis le révérend noir Al Sharpton (qu'il a traité hier « d'escroc qui déteste les Blancs et les policiers »). Bien sûr, Trump se défend d'être raciste et accuse ses détracteurs d'être racistes eux-mêmes. Un réflexe enfantin qui serait dérisoire s'il ne venait pas d'un dirigeant de 73 ans...

Les récentes et multiples sorties de Trump annoncent sans doute la couleur de sa campagne pour se faire réélire à la présidentielle de 2020. Elles confirment le vieil adage qu'il faut diviser le peuple pour mieux régner.