Sale temps pour le patrimoine

La semaine dernière à la une du National Post, un journaliste a proposé de démolir la maison centenaire du 24, promenade Sussex, à Ottawa. « Rasez-la et faites-en un parc ! Si le premier ministre a besoin d'une résidence officielle, on peut faire mieux que le 24 Sussex », écrit-il.

En novembre 2018, la disparition de la maison Boileau à Chambly a indigné de nombreux citoyens. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, avait même déclaré que cette démolition soulevait « des questions fondamentales en matière de protection et de préservation du patrimoine québécois [...]. Nous devons collectivement prévenir d'autres cas semblables ». La députée de Montarville a alors proposé de doter les municipalités d'un programme d'aide à la restauration, ainsi que d'un répertoire identifiant les biens patrimoniaux à risque. Il faudrait concrétiser ces bons souhaits.

Le Montréal de l'avenir

Depuis 10 ans, nos élus se réjouissent du boom immobilier au Québec. Et des nombreuses mises en chantier de condos et de projets d'habitations de luxe et de prestige qui pullulent dans des quartiers comme le Vieux-Montréal et Griffintown.

Hélas, peu de voix s'élèvent pour déplorer le triste sort réservé à nos immeubles mythiques et historiques.