Carambolage mortel à Laval : un cocktail explosif

Automobilistes et camionneurs qui empruntent régulièrement cette section de l'A440 Ouest, travailleurs qui ont une vue imprenable sur les environs : rarement a-t-on vu autant de gens se manifester si rapidement pour témoigner des dangers d'une portion du réseau routier.

Les accrochages ne sont pas rares sur ce tronçon qui précède la sortie pour l'autoroute 15. Et c'est sans compter les collisions évitées de justesse, entend-on de toutes parts.

En seulement quatre ans, de 2014 à 2018, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a recensé 40 accidents avec blessés légers et 117 autres impliquant uniquement des dommages matériels.

L'endroit n'est toutefois pas considéré comme accidentogène par le MTQ, car celui-ci tient compte d'autres facteurs dont la fréquence des collisions par rapport à la circulation et leur gravité.

Or, il s'agit de l'échangeur le plus achalandé du Québec avec un trafic équivalent à celui de l'échangeur Turcot, et même plus élevé par moments. On parle de 300 000 véhicules par jour au total pour les deux autoroutes en cause (440 et 15) dans les deux directions, et en incluant l'ensemble des voies de desserte. Et les collisions sont plus souvent le fait de véhicules qui se tamponnent que de face-à-face - dont une seule mortelle et deux autres avec blessures graves en quatre ans, fait valoir le MTQ.

N'empêche, le drame de lundi a beau compter pour un seul évènement dans les statistiques et impliquer « seulement » des véhicules qui se tamponnent, il a fait quatre morts et au moins 15 blessés.

Ça ne peut pas être considéré comme un malheureux accident. On est plutôt devant un cas probable qui n'attendait qu'une occasion pour se produire.