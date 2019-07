Equifax: vos données, leur impunité

Son réseau comportait des failles de sécurité élémentaires dont elle a mis des mois à s'apercevoir, relate la Federal Trade Commission (FTC) dans sa plainte déposée en cour.

Equifax devra donc verser jusqu'à 425 millions de dollars dans un fonds servant à financer la surveillance du dossier des consommateurs touchés et à rembourser ceux qui ont payé de leur poche pour se protéger. Elle devra aussi acquitter une pénalité de 100 millions auprès d'une autre agence gouvernementale, la Consumer Financial Protection Bureau, et allonger 175 millions pour régler les poursuites de 50 États et territoires. L'entreprise devra également se soumettre à une batterie de mesures pour sécuriser ses systèmes.