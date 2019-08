Trump et son bidon d'essence

On connaît bien le slogan utilisé aux États-Unis par ceux qui ne veulent pas entendre parler de contrôle des armes à feu : ce ne sont pas les armes qui tuent, mais plutôt les gens.

Donald Trump a recyclé ce slogan hier. « C'est la maladie mentale et la haine qui appuient sur la détente », a-t-il déclaré lors de son allocution prononcée en réaction aux plus récentes tueries.

Et l'idée de mieux encadrer les ventes d'armes ? Chut ! Ne parlez pas trop fort. Ça pourrait effaroucher plusieurs donateurs et partisans républicains qui portent Donald Trump dans leur coeur !

Bref, si vous pensiez que ces nouveaux drames sanglants allaient enfin sortir les politiciens américains à Washington de leur torpeur et que l'urgence de la situation les pousserait à mettre de l'avant des mesures pour s'attaquer aux racines du problème, vous risquez fort d'être déçus.

À entendre Donald Trump hier, tout porte à croire que si jamais il y a des changements dans ce dossier d'ici la prochaine élection présidentielle, ils seront surtout cosmétiques.

***

Précisons que les propos du président hier à la Maison-Blanche ont été plus pertinents et moins provocateurs que d'habitude. Lorsque survient un événement tragique, il semble préférer s'en tenir aux discours qu'on rédige pour lui. Il cesse d'improviser et ne cherche pas à épater la galerie. Tant mieux.