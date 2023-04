L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a dévoilé sa nouvelle grille tarifaire mercredi. En gros, les tarifs augmenteront de 3 %.

Le moment est bien mal choisi pour demander davantage d’argent aux usagers des transports publics. La dernière chose dont ces derniers ont envie d’entendre parler – en particulier les usagers de la STM –, c’est une augmentation de tarifs, aussi modeste soit-elle. La piètre qualité de l’expérience client depuis quelques mois ne la justifie pas.

Chaque semaine, la liste des irritants s’allonge. La plus récente tuile à s’abattre sur la tête des usagers : des fissures dans la voûte du tunnel qui relie les stations Berri-UQAM et Saint-Laurent, un signe annonciateur des longs travaux d’entretien, travaux qui risquent de se traduire par davantage d’interruptions et une diminution de services. Rien pour attirer la clientèle !

Cela s’ajoute à la baisse de la fréquence des autobus et des métros, justifiée par le déficit de 78 millions de dollars de la STM, qui a dû réduire ses dépenses de 18 millions de dollars cette année. Résultat : des autobus et des métros qui passent moins souvent.

Sur des circuits d’autobus aussi névralgiques que le 24 Sherbrooke ou le 55 Saint-Laurent, l’usager poireaute de longues minutes depuis que le service « 10 minutes max » a été aboli. Dans le métro, il n’est pas rare de devoir s’entasser dans un wagon plein à craquer sur la ligne orange ou la ligne verte, et ce, même le week-end. Or malgré ce manque à gagner, la Ville de Montréal a tout de même instauré la gratuité pour les usagers de 65 ans, et ce, sans tenir compte de leurs revenus. Une décision discutable qui coûtera 40 millions par année…

À la baisse de la fréquence, il faut ajouter la détérioration du sentiment de sécurité. La STM a reconnu qu’il y avait une augmentation des incidents dans son réseau. Certains soirs, les entrées de la station Berri-UQAM ont des airs de piqueries. Les abords des stations de métro Place d’Armes, Lucien-L’Allier, Lionel-Groulx ou Papineau, pour ne nommer que celles-là, sont loin d’être toujours accueillants.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Itinérance, personnes en état de crise, déchets : le sentiment de sécurité s’est détérioré dans le réseau de l’ARTM.

À l’intérieur, de plus en plus de bancs sont occupés par des personnes en situation d’itinérance venues se reposer ou se réchauffer. L’idée n’est pas de les stigmatiser, mais ils devraient avoir accès à un endroit plus confortable et intime pour s’étendre.

Ajoutons à cela les épisodes de plus en plus nombreux de personnes en état de crise, ou tout au moins agitées, qui accentuent le sentiment d’insécurité.

La hausse des incidents violents dans les transports publics n’est pas propre à Montréal : partout au Canada les sociétés de transport sont aux prises avec le même problème, plus criant depuis la pandémie. Lundi, la Urban Transit Association a dévoilé une liste de 27 recommandations parmi lesquelles on réclame l’embauche d’agents de la paix, de constables et de policiers pour restaurer le sentiment de sécurité.

Ce n’est pas tout. La propreté laisse aussi à désirer dans les couloirs et sur les quais du métro. Sur la ligne jaune, par exemple, on a observé à plusieurs reprises des wagons couverts de graffitis et des planchers collants, recouverts de détritus. Beurk !

Cette semaine, un groupe d’employeurs de la métropole signait une lettre en faveur de la mobilité durable. Parmi leurs demandes : « soutenir et accroître le réseau de transports en commun dans la grande région de Montréal, pour rétablir, entretenir et maintenir un niveau de service attractif, comme une fréquence de passage toutes les 10 minutes maximum sur les lignes de bus névralgiques, lors des heures de pointe. »

C’est un minimum.

La semaine dernière c’était au tour du directeur de l’organisme Montréal centre-ville de s’inquiéter de l’impact de la baisse du service de transports collectifs sur la vitalité du cœur de la métropole. Il a bien raison.

Il est temps de redresser la barre avant qu’il ne soit trop tard.