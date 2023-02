Les services publics au Nunavik

Éducation : on ne fait même pas le strict minimum

La moitié des Inuits du Nunavik vivent dans un logement surpeuplé. Deux classes d’enfants de 13 ans n’ont pas eu de professeur de septembre à janvier. Les Inuits courent des risques 40 fois plus élevés de mourir d’un trauma. Parce que les Inuits vivent dans le Nord, on oublie malheureusement leurs enjeux sociaux et la piètre qualité des services publics qu’on leur offre. On ne devrait pas. Voici une série de trois éditoriaux pour améliorer l’éducation, les soins de santé et le logement au Nunavik. Aujourd’hui : l’éducation