Le mois dernier, après avoir effectué un sondage sur Twitter, Elon Musk a réactivé le compte de Donald Trump. Depuis, l’ancien président américain se laisse désirer ; il n’a pas recommencé à tweeter.

Tant mieux. Parce que Donald Trump, sur Twitter, c’était l’équivalent de la peste. Mais le problème, c’est que nous sommes désormais aux prises avec le choléra.

C’est à s’y méprendre : ce qu’Elon Musk relaie à ses quelque 121 millions d’abonnés donne maintenant l’impression que l’ancien président républicain s’est emparé de son compte.

Donald Trump, sors de ce corps !

Insultes, tirades provocatrices, déclarations polarisantes, niaiseries de toutes sortes… Avec une certaine dose d’humour et un réel talent pour le divertissement, ce qui contribue souvent à masquer le caractère toxique de l’ensemble de l’œuvre.

Chaque jour amène son lot d’élucubrations délirantes. Tenez, récemment, Elon Musk a dit souhaiter que le docteur Anthony Fauci soit poursuivi.

Le même jour, il avait publié un montage photo où on voyait celui qui a été le conseiller principal de la Maison-Blanche sur la COVID-19 dire à un monarque affublé du visage de Joe Biden : « Juste un autre confinement, mon roi… »

Mais Elon Musk n’est pas qu’un simple milliardaire narcissique — et grossier — qui se prend pour le nombril du monde.

Il est aussi, désormais, le propriétaire de Twitter.

Et il gère son nouveau jouet de la même façon qu’il utilise son propre compte. Comme un conducteur irresponsable qui brûle les feux rouges et accélère lorsqu’il voit un passage pour piétons.

Après son acquisition de Twitter, environ la moitié des employés ont été congédiés ou ont claqué la porte. Elon Musk a entre autres mis la hache dans les équipes responsables de la modération du contenu.

Cette décision, seule, était troublante. Mais il y a pire. Elle a été prise alors que, parallèlement, Elon Musk annonçait une « amnistie générale aux comptes suspendus ».

Il n’y a pas que le compte de Donald Trump qui ait été réactivé. Parmi les plus célèbres usagers, le rappeur Kanye West a effectué un retour aussi remarqué que pitoyable. Donnant libre cours à son antisémitisme sur le réseau social, il a fini par être éjecté une fois de plus, au début du mois de décembre.

À peu près au même moment, le New York Times a consulté des chercheurs, qui ont signalé une augmentation « sans précédent » des discours haineux sur Twitter depuis qu’Elon Musk en est devenu le propriétaire.

Ils ont constaté une hausse de 61 % des messages antisémites en deux semaines et recensé environ 3876 insultes raciales à l’égard des Noirs chaque jour sur le réseau, contre 1282 quotidiennement avant qu’Elon Musk n’achète Twitter.

Les messages d’insultes contre les homosexuels ont aussi bondi.

Parmi les autres dérives citées : 450 comptes associés au groupe armé État islamique, organisation terroriste notoire, ont été créés en 12 jours. Une augmentation de 69 %.

Le grabuge ne s’arrête pas là.

On évoquait dans notre édition de mardi une « vague de piratage ». On rapportait notamment que Guy A. Lepage s’est fait usurper son identité par un fraudeur (qui tentait de vendre des ordinateurs « autographiés » avec le compte de l’animateur) et qu’il n’était pas parvenu, près de 72 heures plus tard, à obtenir de l’aide de Twitter.

Son verdict est sans appel. « C’est vraiment une estie de compagnie de marde. »

Il y a fort à parier que les responsables d’Eli Lilly partagent cet avis. Un usager a réussi à faire certifier un profil créé au nom de ce groupe pharmaceutique le mois dernier pour ensuite déclarer que l’insuline était dorénavant gratuite ! Les actionnaires n’ont pas apprécié…

Que faire face à un réseau social qui déraille et provoque un tel chaos ? Légiférer !

« L’oiseau volera selon nos règles », a déjà promis le commissaire européen au numérique, Thierry Breton, faisant référence au symbole de Twitter.

Sachant que les élus au Canada (dans la foulée d’un projet de loi mort au feuilleton en 2021) se penchent actuellement sur les discours haineux en ligne, il serait rassurant de les entendre nous promettre rapidement la même chose.