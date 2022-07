Les patrons de Hockey Canada doivent quitter la glace

Quand une équipe de hockey de la Ligue nationale croupit longtemps dans les bas-fonds du classement, il n’y a pas 56 000 solutions : on doit reconstruire. On congédie le directeur général, on met l’entraîneur à la porte, on échange les vedettes surévaluées ou on rachète leurs contrats, et surtout, on installe une nouvelle culture dans l’équipe.