Les villes n’en viennent pas à bout : aussitôt nettoyés, les graffitis réapparaissent. Les plus récentes statistiques du SPVM datent de 2020 et rapportent 1033 méfaits et 78 arrestations en lien avec les graffitis. À Montréal, les amendes varient selon les arrondissements. De nombreuses villes-pensons à Longueuil, Québec, Sherbrooke, Gatineau… –ont adopté une politique en matière de graffitis. Elles ont également mis des espaces à la disposition des graffeurs. À Montréal, le dossier de la gestion et de la prévention des graffitis relève des arrondissements, mais on nous dit qu’une réflexion est en cours sur la façon de gérer ce problème.