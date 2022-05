Lutter contre le crime désorganisé

L’été s’annonce chaud, et on ne parle pas de la météo. Trois fusillades ont eu lieu à Laval la semaine dernière. À Montréal, un homme a été abattu en plein jour dans le quartier Saint-Michel. Rien pour rassurer la population quand on sait que les incidents impliquant les armes à feu sont en hausse. Pour l’année 2021, on comptait 208 évènements impliquant des coups de feu à Montréal, soit 75 de plus que l’année précédente. Et, selon le SPVM, un évènement impliquant une arme à feu a eu lieu tous les deux jours depuis le début de 2022.