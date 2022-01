Plan d’action en santé mentale

Le grand rattrapage

On peut dire du plan d’action déposé mardi par Lionel Carmant qu’il était très attendu. Reporté et remanié à cause de la pandémie, le document présenté par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux propose des solutions pour faciliter l’accès aux soins et mieux accompagner les gens qui vivent des problèmes de santé mentale.