Chers lecteurs,

Permettez-moi de revenir sur la publication d’une lettre dans notre section Débats, mardi.

Un médecin qui abordait l’enjeu de la vaccination des enfants a glissé dans son texte de nombreuses informations qui ne tiennent pas la route sur le plan scientifique et qui alarmaient inutilement le public.

Pour remettre les pendules à l’heure, nous publions aujourd’hui une réplique signée par Alex Carignan, médecin microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste, professeur titulaire et chercheur à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Cinq autres cosignataires réputés se joignent d’ailleurs à sa voix pour envoyer un message clair et sans équivoque à la population. Un message fondé sur la science.

La désinformation n’a pas sa place dans La Presse. Notre rôle est de faire un tri judicieux à travers les quelque 140 000 lettres et commentaires que nous recevons de la part des lecteurs chaque année. Nous avons à cœur de donner la parole à des gens de tous les horizons, de tous les points de vue, afin d’alimenter le débat public.

Si chacun a droit à son opinion, nos pratiques journalistiques nous imposent toutefois de nous fonder sur des faits. Et cela s’applique aussi aux lettres que nous publions. C’est ce qui différencie le forum d’échange d’idées que constitue notre section Débats d’autres médias sociaux où circulent des théories non fondées que nous combattons dans nos pages.

Nos excuses pour cette lettre qui ne respectait pas les standards de qualité et de rigueur de La Presse et qui n’aurait donc pas dû être publiée.