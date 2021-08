Maxime Bernier a été exclu des débats des chefs.

On ne s’étendra pas longuement sur cette décision, mais il importe malgré tout de dire tout le bien qu’on en pense.

La Commission des débats des chefs, qui en produit deux, a tranché selon des critères objectifs (notons que TVA ne l’a pas non plus invité au Face-à-face 2021).

On ne lui demandait pourtant pas la lune ! Son parti devait récolter au moins 4 % des intentions de vote OU être représenté à Ottawa par un député ayant été élu en tant que membre de la formation politique OU avoir obtenu au moins 4 % des voix lors des plus récentes élections fédérales. Si un seul de ces critères était respecté, il pouvait prendre part aux débats.

Et rappelons que ça ne date pas d’hier, le tri des chefs pour les débats. C’est parfaitement normal. On ne peut pas donner un laissez-passer à quiconque voudrait y prendre la parole.

Or, Maxime Bernier est aujourd’hui chef d’un parti marginal, dont le discours est de plus en plus radical. Non seulement fait-il campagne contre les mesures sanitaires avec fougue, mais maintenant il va jusqu’à traiter Justin Trudeau de « fasciste » et accuser François Legault de faire un « power trip ».

S’il cherche quelqu’un à montrer du doigt pour son exclusion, il aurait tout avantage à se regarder dans un miroir.