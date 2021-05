Ça y est ! Au cours des 14 prochains jours, la vaccination deviendra accessible à toute la population de 18 ans et plus.

Laura-Julie Perreault

La Presse

Il est vraiment réjouissant d’entendre que le gouvernement est prêt à faire des pieds et des mains pour convaincre le plus grand nombre de recevoir la petite piqûre en haut du bras. Service à l’auto, centres de vaccination ouverts en soirée malgré le couvre-feu, vaccinateurs motivés qui sonnent aux portes de quartiers cibles : ce sont toutes des initiatives qui fonctionnent déjà ou verront le jour bientôt et que nous applaudissons. Mais encore plus chouette, l’idée de déployer des DJ dans les centres de vaccination, lancée par le ministre Christian Dubé à l’émission Tout un matin de Radio-Canada vendredi. Pourquoi pas ? La vaccination est pour beaucoup de gens un moment plein d’émotion. Après une année de privation, c’est une dose d’espoir qu’on reçoit dans le bras. On pourrait très bien l’accompagner d’une trame sonore appropriée comme celle conçue par Spotify. Ça s’est vu ailleurs : dans la cathédrale de Salisbury, au Royaume-Uni, les gens se voyaient offrir un concert d’orgue en même temps que leur vaccin ; dans un grand centre de vaccination new-yorkais, des musiciens bien distancés accueillent la population. Allez, soyons créatifs et, tout en respectant les règles sanitaires, allégeons-nous le cœur tout en faisant notre devoir citoyen. On ne l’a pas volé !

Écoutez la liste de lecture de Spotify