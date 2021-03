Éditoriaux

Ne plus manger dans la main de Pékin

Il faut dénoncer vigoureusement les sanctions prises samedi par la Chine à l’égard du Canada et de certains de ses alliés, bien sûr. Mais parallèlement, il faut se réjouir du fait qu’à Ottawa et dans de nombreuses démocraties occidentales, on a décidé de ne plus manger dans la main de Pékin.