Laura-Julie Perreault Débats

COVID-19: l’art (nouveau) de la marche

Ah, marcher ! En ces temps d’isolement, la marche quotidienne est en train de devenir pour plusieurs le seul lien précieux avec la vie hors les murs. On apprivoise ce début de printemps et cet étrange changement de rythme en mettant un pied devant l’autre. On découvre aussi que marcher à distance des autres est plus facile à dire qu’à faire.