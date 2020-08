Agnès Gruda Débats

Pour en finir avec l’Entente sur les tiers pays sûrs

Le jugement est clair, net et précis. L’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs, qui permet au Canada de renvoyer vers son voisin du Sud les demandeurs d’asile ayant transité par les États-Unis, est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés et doit donc être considérée comme invalide. Point à la ligne.