Pénurie de main-d’œuvre, santé, éducation… nos lecteurs font connaître leurs priorités au ministre des Finances en vue du prochain budget québécois, prévu le 21 mars. Voici un aperçu des suggestions reçues.

Miser sur les immigrants

Comme la pénurie de main-d’œuvre semble être le principal frein à tous nos besoins en santé, en éducation, en construction, à la justice, en services publics et dans les entreprises manufacturières, il faudrait augmenter significativement notre capacité d’accueil des immigrants afin que ces derniers soient la main-d’œuvre de demain. Pour ce faire, pourquoi pas des crédits d’impôt pour ceux qui accepteraient d’héberger des immigrants et de leur enseigner le français ? Des avantages fiscaux plus généreux pourraient aussi favoriser le retour de retraités sur le marché du travail, même à temps partiel.

Réal Bilodeau

Mettre la pension du Québec à niveau

Il faudrait prioriser la mise à niveau de la pension du Québec, en fonction de l’inflation que les personnes âgées subissent.

Johanne Fillion

Renoncer à réduire les impôts

Le gouvernement doit renoncer au projet de réduire les impôts. Ce serait une erreur qui aurait des conséquences sur de nombreuses années. La santé et l’éducation auront besoin de plus en plus d’argent pour réaliser leur mission dans les prochaines décennies. Il est préférable de cibler l’aide aux plus démunis financièrement que de saupoudrer quelques centaines de dollars ici et là sans un effet véritable sur la qualité de vie. Une réduction des impôts est une action partisane à courte vue pour gagner des votes.

Réjean Arsenault

D’abord le logement social et communautaire

Ma priorité serait d’investir massivement dans le logement social et communautaire pour régler la crise du logement, y compris le problème de l’itinérance et l’accueil des réfugiés. Les autres priorités : de façon générale, les services publics tels que la santé, l’éducation et les CPE, le transport collectif, la transition écologique et la lutte contre les changements climatiques.

Louise Constantin

Éducation, santé, environnement

J’ai trois priorités. L’éducation : une stratégie de recrutement de professionnels compétents, la rénovation des écoles vétustes et des états généraux sur l’éducation. La santé : obligation de rendre des comptes des gestionnaires, tout part de là. L’environnement : investissements massifs dans la transition énergétique.

Hélène Bergeron

Conserver les services publics

C’est simple comme recommandation, mais elle doit être prioritaire : pour conserver nos services publics et les améliorer, il faut renoncer à la baisse d’impôt de 1 % annoncée en campagne électorale. Je n’ai pas besoin de cela et mon conjoint non plus. Nous voulons des services publics qui répondent aux besoins des Québécois.

Jean Béchard

Plutôt des hausses d’impôt ciblées

Surtout pas une baisse d’impôt, ça n’a aucun effet sur ceux qui sont mal pris. Qu’on augmente les impôts des multimillionnaires pour donner de l’aide aux ménages à faible revenu. Aussi, qu’on vote une loi pour empêcher l’augmentation des prix des loyers : c’est odieux de laisser des personnes seules à la rue parce que les propriétaires augmentent les loyers de façon abusive.

Christiane Houle

Penser aux jeunes

Selon moi, le budget qui sera bientôt présenté par Éric Girard devrait avoir des priorités qui nous tiennent à cœur, nous les jeunes. C’est nous, l’avenir, et nous devrions avoir notre mot à dire sur les priorités du gouvernement. L’environnement, la santé et l’éducation sont des enjeux que nous trouvons importants.

Thomas Montigny

Favoriser le retour au travail des retraités

Mettre une incitation fiscale intéressante pour les personnes de 65 ans et plus qui veulent demeurer sur le marché du travail.

Alain Michel

Soins à domicile

Oubliez les baisses d’impôt et misez sur les soins à domicile ou sur les infrastructures des hôpitaux ou des écoles ! Bref, une baisse des impôts n’apportera rien à la qualité de vie du Québec, seulement un baume temporaire de quelques semaines. Développez une plus grande vision !

Pierre Lavergne

Les infirmières avant le troisième lien

Le gouvernement doit s’occuper de la santé, négocier une belle augmentation de salaire aux infirmières et réorganiser les hôpitaux. Il doit aussi oublier le troisième lien à Québec, totalement inutile, ce qui permettra d’économiser des milliards de dollars si nécessaires pour la santé.

Claudette Messier

Chercher de nouvelles sources de revenus

Il ne faut surtout pas baisser les impôts dans un contexte où les services publics sont déjà en manque criant de ressources. Il faudrait même aller chercher de nouvelles sources de revenus pour l’État là où l’argent est : imposer les grandes entreprises, augmenter les redevances sur l’eau et l’électricité pour les grands utilisateurs, financer les services aux réfugiés et immigrants (au lieu de les rediriger). En santé, l’éléphant dans la pièce est clairement la rémunération des médecins.

Noémie Delisle

Moderniser le système de santé

Voici à mon avis les priorités : moderniser et optimiser les processus du système de la santé, réparer les infrastructures des établissements scolaires et des PME, stimuler l’économie verte, définir les stratégies porteuses et transformer les emplois des industries polluantes, stimuler l’autosuffisance alimentaire et réduire nos dépendances aux marchés internationaux.

Collin Thivierge