De nombreux lecteurs et lectrices se sont joints à Stéphanie Grammond pour transmettre au premier ministre François Legault ce qu’ils demanderaient pour Noël. Voici un aperçu des réponses reçues à la suite de l’éditorial « Si François Legault était le père Noël… »

De meilleures relations fédérales-provinciales



En plus de tous ces cadeaux que vous aimeriez recevoir, je demanderais à notre premier ministre qu’il travaille à pacifier ses relations fédérales/provinciales. Je suis épuisé par tous ces rapports tendus, voire hostiles, entre les deux ordres de gouvernement qui s’obstinent pour avoir raison, au lieu de négocier de bonne foi. Les rapports de force dramatiques entre ces protagonistes me sont devenus, avec les années, insupportables. Vous aurez compris que j’ai de l’estime pour les deux niveaux de gouvernement auxquels je contribue largement.

Roch Bouchard

S’adapter aux changements climatiques

Je demanderais à François Legault de considérer mettre en priorité la rénovation des infrastructures de transport d’énergie d’Hydro-Québec, avec en tête que les changements climatiques mettent de plus en plus à risque le réseau à chaque année qui passe.

Éric Rathel

Du courage

Je lui demanderais d’avoir du courage. Pour réaliser les 10 vœux formulés dans votre éditorial, il faut plus que de la ruse et de l’intelligence, il faut du courage. Celui d’élargir sa vision et d’arrêter de se fier aux sondages pour gouverner. Ne pas se fier à la science seulement quand ça fait notre affaire, comme dans le cas du troisième lien à Québec. Face à la réalité dans les hôpitaux, il ne faut pas penser que le problème se réglera sans avoir à marcher sur les pieds de quelques-uns. Il n’y a pas de leadership sans une bonne dose de courage.

Jocelyn Jeffrey

Protéger notre langue

Je voudrais que nos politiciens réalisent que la menace la plus importante pour notre langue se retrouve dans notre système scolaire, au primaire et au secondaire. C’est là que commence vraiment le déclin du français. Il faut cesser de blâmer les autres et se regarder dans un miroir. Nous avons tous les pouvoirs pour améliorer l’enseignement de notre langue dans nos écoles. Il ne manque que la volonté d’agir.

Pierre Gingras

L’environnement et l’éducation

Le père Noël est beaucoup plus avisé que notre premier ministre. Il récompense les enfants sages et valorise les bons coups. Les priorités pour l’année 2023, comme celles des années précédentes d’ailleurs, doivent être l’environnement et l’éducation. Au regard de ceux qui ont été nommés pour gérer ces deux grands chantiers, force est de constater que le père Legault s’est royalement trompé. Il faut aussi mentionner que notre premier ministre parle beaucoup, mais agit très, très peu dans ces deux domaines clés pour l’avenir du Québec. Je vous parie que rien de significatif ne va changer en 2023 dans les domaines que vous avez évoqués. Conservez ce texte à portée de main. Cela vous évitera d’en composer un autre le 24 décembre 2023.

André Clermont, biologiste et environnementaliste

Un rôle immense

Je lui demanderais d’accéder, une fois pour toutes, aux demandes de financement des organismes communautaires. Je crois que M. Legault n’est pas pleinement conscient de l’immense rôle que jouent ceux-ci dans la santé physique et mentale des Québécois. Pourtant, on l’a vu pendant la pandémie : les organismes communautaires ont tenu le fort, s’épuisant à l’ouvrage pour aider, soutenir, défendre, guider, écouter, loger et nourrir la population. Mieux financer le communautaire, c’est donner un sérieux coup de pouce à la société et c’est l’État qui en serait le premier gagnant. Ensuite, on pourrait parler d’un véritable dialogue, d’une saine collaboration, d’un échange d’expertise entre les ministères et le communautaire.

Geneviève Ricard, directrice générale de la Corporation de développement communautaire Mékinac

Moderniser les infrastructures scolaires

J’ajouterais un élément qui m’apparaît important : la mise à jour des infrastructures scolaires au Québec. Il faut moderniser les bâtiments, la ventilation, l’isolation, etc. Les infrastructures scolaires sont nos parents pauvres, désuètes. Pourtant, nos écoles sont les centres de développements pour l’avenir du Québec…

Martin Deschênes, Sainte-Margurerite-du-Lac-Masson

Tendre une main plus généreuse

Pour compléter cette longue liste, j’aimerais demander à notre père Noël Legault de prêter une oreille attentive aux oubliés au Québec. Je parle ici d’abord des itinérants à qui il doit tendre une main plus généreuse. Je parle également des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Ces personnes aimeraient avoir accès facilement à des intervenants qui les aideraient à soulager leur mal de vivre, bien pire que la plupart des maux physiques. Également, un beau cadeau serait d’accueillir plus d’immigrants, pour eux et pour nous. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d’eux. Ce geste serait bien accueilli par tous ceux qui déplorent la pénurie de main-d’œuvre.

Nicole Lavoie

Un système efficace

Ce que nous demandons à François Legault, c’est un système de santé efficace qui répond aux besoins de la population, particulièrement pour les personnes âgées, qui se retrouvent souvent dans des institutions non appropriées pour leur état, particulièrement les personnes atteintes d’alzheimer.

Jean-Claude Tanguay