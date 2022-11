La lecture, c’est ma bouée de sauvetage, mon loisir préféré, ma consolation, ma drogue et ce qui m’a permis de me faire une belle vie ! J’ai acquis beaucoup de connaissances grâce à la lecture, je me suis fait des amis, j’ai développé mon empathie et ma compréhension du monde et de ses habitants. De plus, en tant qu’enseignante, j’ai aidé des enfants à comprendre la vie en s’amusant avec la lecture. Encore aujourd’hui, elle calme mon anxiété et me donne espoir pour le futur. Je fais un billet littéraire chaque semaine, pour notre association de personnes de 50 ans et plus. Cette activité bénévole représente un défi parfois, mais c’est surtout un bonheur de le faire. Écrire me donne envie de lire encore plus et de vivre encore longtemps !