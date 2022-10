Archaïque. Moyenâgeux. Dépassé. Les lecteurs ne mâchent pas leurs mots pour demander l’abolition du serment au roi que les députés doivent prononcer. Voici un aperçu des centaines de réponses à notre appel à tous.

Anachronisme

C’est un anachronisme, une absurdité, pour nous, Québécoises et Québécois !

Pierre Lebeau

Une véritable farce

Les drapeaux en berne pour le décès de la reine, ça passe encore, mais difficilement et c’est déjà trop, mais le serment au roi Charles III, c’est une véritable farce. Si Pierre Falardeau était encore parmi nous, il aurait pu faire une suite à son film Les bouffons. Hypocrisie, mensonge ou soumission… quels choix ! Est-ce qu’on oublie que les députés nous représentent et qu’un tel serment ne peut être qu’un serment d’allégeance ? Ce n’est même pas un retour à la Grande Noirceur, mais carrément un retour vers le Moyen-Âge !

Pierre Leyraud

Tournons la page

Il est grand temps que la loi obligeant à prêter allégeance à la royauté soit changée. Il ne reste que quelques jours pour permettre aux nouveaux élus d’avoir accès au Salon bleu, alors c’est impératif de trouver une voie de contournement si c’est impossible de changer rapidement cet acte qui date d’un temps révolu. Depuis 1867 ! Nous sommes en 2022 ! Élisabeth n’est plus, tournons la page à l’occasion de son départ. Laissons le roi aux Anglais d’Angleterre s’ils le veulent, mais de grâce, il est plus que temps de couper le cordon ! Nous appuyons les députés qui refusent cette humiliation.

Louise Turcot

Regardons vers l’avant

Le Royaume-Uni est lui-même en crise et l’Angleterre n’est plus l’Empire britannique de la reine Victoria. Il me semble que le Canada et le Québec ont des problèmes plus urgents à régler qu’un vieux symbole qui va s’éteindre naturellement. S’il vous plaît, regardez en avant et relevez les défis réels du XXIe siècle (immigration, changements climatiques, langue, technologie, position de la Chine, populisme…) plutôt que de conduire en regardant dans le rétroviseur.

Danielle Garcia

Une occasion historique

Vraiment navrant que les députés québécois n’aient pas eu le courage de refuser de prêter serment d’allégeance à la Couronne britannique. L’argument invoqué est que la loi est actuellement ainsi. Faut-il rappeler que cette loi s’inscrit dans une Constitution qui a été imposée au peuple québécois ? Que craignent-ils s’ils désobéissent à cette loi archaïque ? Que l’armée britannique les déporte comme elle l’a fait avec les Acadiens ? Qu’on les pende comme on a fait avec les Patriotes ? Que l’armée canadienne envahisse le Québec comme en 1970 ? Pourquoi continuer à s’agenouiller devant une royauté ? Vivons-nous dans une démocratie ou une monarchie ? Les députés avaient une occasion historique de se tenir debout, d’agir en fonction des valeurs démocratiques qu’ils prônent. Occasion ratée. Regrettable.

Jacques Beaudet

Une réflexion à avoir

Je suis fédéraliste et je trouve que c’est une bonne raison pour le Canada d’abolir la monarchie. Le roi de l’Angleterre ne représente pas le Québec et son histoire. Même du côté du Canada anglais, c’est une réflexion à avoir.

Firouz Nikpour-Naini

Les incohérences du régime fédéral

Depuis le samedi de la matraque, le 10 octobre 1964, il est évident que le Québec est républicain. Ce qui est aberrant, c’est l’impossibilité de mettre fin à la monarchie. Paul St-Pierre Plamondon a parfaitement raison de dénoncer cette absurdité. Pour un chef de parti que l’on nommait Monsieur 3 % au début de l’année, il est devenu un incontournable de notre vie politique et réussit à imposer son point de vue. Il suit son plan de match et démontre les incohérences de notre régime fédéral et les obstacles infranchissables à sa réforme. Est-ce que le Parti québécois et Québec solidaire pourront se ménager une voie de passage vers le Salon bleu, c’est essentiel qu’ils y parviennent et mettent fin à ce serment ridicule ?

Luc Brunet, Brossard

Les lois étaient connues

En se présentant aux élections, tous connaissent les lois régissant la fonction, ils sont donc ridicules de refuser de prêter allégeance à la monarchie. Nadeau-Dubois n’est pas crédible quand il prétend qu’on lui demande de mentir, c’est lui qui n’est pas constant. Il savait très bien quelle était la loi, il avait juste à rester chez lui. Aujourd’hui, qu’il suive les règles et travaille à changer la loi s’il veut, c’est son droit.

Louise Côté

Pas de temps à perdre

Espérons que ce débat sur l’allégeance à la monarchie britannique ne s’étendra pas sur des mois de négociations inutiles. On sait ce que la majorité de la population et de la députation pense de cette allégeance. S’il faut changer la loi, procédons au plus vite et passons aux choses sérieuses. Depuis 2020, le Parlement carbure à la COVID-19, n’en rajoutons pas.

André Brunelle

Suivons le processus législatif

Ce serment au roi est un anachronisme pour un pays moderne comme le Canada. Cela dit, nous vivons dans un État de droit. La première obligation de nos législateurs est de respecter les lois, comment peut-il en être autrement sans renier l’État de droit ? Le Parti québécois et Québec solidaire prennent leurs rêves pour la réalité et mettent la charrue avant les bœufs. Sont-ils exempts du respect de la loi parce qu’ils viennent d’être élus ? Bien d’accord pour supprimer cet héritage passéiste, mais il faut passer par le processus législatif. Arrêtez vos enfantillages et ce débat inutile et faites le travail qui vous a été demandé par la population dans le respect des lois.

Remi Desbiens, Saguenay

Pas une priorité

Quand on aura réglé les problèmes d’accessibilité au logement, aux services de santé et à un revenu qui ne permet de ne pas juste survivre, alors on pourra s’attaquer à changer ce serment. Qu’ils prêtent serment derrière un rideau et qu’on n’en parle plus.

Monica Nadeau

Changer de décor

Dans la vie des Québécois, la reine a toujours fait partie du décor, comme un vieux meuble inutile qui prend la poussière dans un coin et dont on ne se décide pas à se débarrasser. Par paresse, nostalgie ou indifférence, on a fini par oublier qu’il était là. Aujourd’hui, celle qui faisait partie des meubles n’est plus dans la pièce ; il serait peut-être temps de changer de décor ? Mais avant de penser à rénover une pièce inutile au grenier qui ne dérange pas tant que ça pour le moment, il y a tant de projets plus importants au Québec pour nos élus ! Le temps presse pour nos hôpitaux, nos écoles, la pénurie de main-d’œuvre, les changements climatiques et j’en passe. Alors même si cette tradition archaïque de serment au roi vous passe en travers de la gorge, avalez votre pilule et faites la job pour laquelle on vous a élus ! Il sera toujours temps d’en débattre plus tard, ce n’est pas une priorité pour les Québécois, il y a plus urgent à faire maintenant !

Danièle Drolet