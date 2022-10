Environnement, santé, langue, éducation, économie sont les principaux enjeux guidant le vote des électeurs. Voici un aperçu des courriels reçus à notre appel à tous.

Protection de la langue

Ce qui a guidé mon choix, car j’ai voté par anticipation dimanche dernier, est principalement la protection de la langue, de l’identité québécoise. Je ne me suis pas basée sur les promesses vis-à-vis de notre « magnifique » système de santé, car aucune formation politique ayant dirigé le Québec ces 20 dernières années n’a réussi à le redresser. Ni sur les seuils d’immigration qui n’est en fait qu’une bataille de chiffres, l’élément majeur étant selon moi leur intégration à la société québécoise et leur rétention. Je n’ai pas voté sur ce qui a été fait ces quatre dernières années, mais sur ce qui devra être fait dans les quatre prochaines années.

Francine Contant

Environnement

Ce qui va guider mon vote lundi ? Environnement, environnement, environnement, environnement… il est minuit moins une seconde.

Daniel Bergeron

Gestion pour tous

D’abord celui d’une gestion rigoureuse, équilibrée, efficiente qui rende capable tout citoyen de vivre de façon décente. En éducation, des décisions mues par la volonté expresse de faire évoluer notre société, et ce à tous les paliers. En santé, sortir du marasme de gestion et des privilèges associés à une hiérarchie qui bloque l’ouverture à une nouvelle façon de faire avancer les dossiers. D’avoir assez de respect pour les enfants qui commencent leur vie pour leur assurer un Québec en phase avec un environnement sécuritaire. Accepter de travailler avec les autres dans la mesure où cela sert la qualité du vivre ensemble.

Pierrette Lavoie-Ste-Marie, 85 ans

Plan de société

Transparence, honnêteté, respect de l’autre, plan de société pour le futur, solide plan environnemental, refus d’acheter des votes à partir de notre dette (comme les baisse d’impôts promises par d’autres). Voilà les principaux enjeux qui feront que je voterai pour le parti de M. St-Pierre Plamondon. J’ai découvert en cet homme quelqu’un qui pourrait être un vrai chef d’État. Un premier ministre dont le seul intérêt serait celui de la nation québécoise.

Bernard Martel

Justice sociale et environnement

Ce qui guide mon choix cette année, c’est ma préoccupation d’aspirer à plus de justice sociale et à une meilleure protection de l’environnement. Sans oublier, bien sûr, la santé et l’éducation.

Suzanne Blackburn

Vote du cœur et stratégique

J’ai toujours dit à mes enfants de voter pour le parti le plus près de leurs valeurs, puisque chaque vote se transforme en contribution à ce parti ; chaque vote est utile. Toutefois, l’idée d’un vote stratégique m’est apparue intéressante cette année, histoire d’éviter un balayage de la CAQ. On trouve M. Legault arrogant, imaginez s’il remporte encore plus de sièges ! Les électeurs pourraient donc examiner les résultats de 2018 dans leur circonscription et voter pour le parti qui a le plus de chance de l’emporter sur la CAQ. C’est le cas du PQ dans plusieurs circonscriptions : Camille-Laurin (anciennement Bourget), Labelle, Ungava, Verchères… mais malheureusement, la mauvaise performance du PLQ lui fera perdre des sièges au profit de CAQ. Eh misère… Pour ma part, j’ai la chance de pouvoir conjuguer vote du cœur et vote stratégique. Et je me boucherai le nez pour les quatre prochaines années.

Maryse Archambault, Montréal

Climat

Définitivement la lutte contre le réchauffement climatique. Le Québec est en retard et ne prend pas les mesures qui s’imposent pour lutter contre le réchauffement de notre planète. C’est un enjeu crucial, car il aura un impact immense sur nous, les citoyens.

Anouk Charles, Laval

Le français

Le Québec ne peut pas se permettre de laisser se poursuivre le déclin du français au Québec. Il est encore temps d’agir, mais il ne reste plus beaucoup de temps avant que ce soit irréversible. Je ne peux m’imaginer que les Québécois décident de laisser aller leur langue et leur culture sans réagir.

Jacques Lapointe

Priorité environnement

L’environnement (voire les changements climatiques) en priorité, mais aussi l’emploi et l’immigration, sont les deux thèmes qu’on ne peut plus ignorer. Bien sûr que la santé et l’éducation sont très importantes, mais il faut d’abord « soigner » la planète en allant de l’avant vers des solutions drastiques pour enrayer les GES, peu importe les coûts. Voyons plus loin que le bout de notre nez… voyons plutôt loin du bout du nez de nos petits-enfants.

Pierre Pilon

Paix et unité

Mon choix est guidé par la paix sociale, l’unité nationale (peu importe l’origine des gens), l’environnement et une saine démocratie impliquant la présence d’une opposition capable de mettre en évidence les angles morts du gouvernement.

Carole Héroux

Travailler pour tous

Ce qui va orienter mon vote de lundi ? Ce sera certainement la transparence et la volonté des chefs à travailler pour les citoyens. Je vais voter pour essayer d’équilibrer les pouvoirs à Québec, même si je sais que ce n’est peut-être pas possible. Dans tous les cas, je vais voter. C’est le seul moyen pour moi de dire ce que j’attends de ceux qui prétendent vouloir le bien de la nation.

Nicole Godbout