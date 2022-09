Vous avez été nombreux à répondre à notre appel lancé jeudi après-midi sur nos plateformes. Voici quelques-unes de vos réponses.

Une femme énergique

C’était une femme qui accomplissait un travail titanesque, à mon avis, avec une santé et une énergie incroyables. Je n’aurais jamais été capable de la suivre et je n’enviais pas un rôle qui lui a été imposé par sa naissance. Elle était déjà reine quand je suis née et je me demandais parfois si elle allait mourir après moi. J’ai entendu bien des commentaires haineux sur elle au Québec. Comme elle ne m’a jamais fait de mal personnellement, je ne partageais pas ces sentiments. On m’a appris très tôt dans la vie à ne pas céder à cette facilité « toxique ». Même chose pour son fils Charles : il me semble qu’il a assez prouvé qu’il était un homme honnête et vaillant même s’il a commis des erreurs – qui n’en commet pas ? – et j’espère qu’il sera respecté pour ce qu’il vaut. Surtout, il ne faut pas perdre de vue que la disparition d’Élisabeth II, c’est aussi une famille qui perd un de ses membres même si leurs relations n’ont pas toujours été harmonieuses.

Diane Chouinard

Indépendantiste et indifférente

Le décès de la reine Élisabeth II m’attriste, mais ayant grandi dans une famille d’indépendantistes, cela ne me m’affecte pas. La monarchie a toujours levé le nez sur le Québec. Pour moi, ce n’est qu’une grand-mère qui s’éteint. Et pour le futur roi, Charles III, cela m’indiffère… royalement !

Hélène Geoffrion

Intègre et respectueuse

Notre belle et chère reine représente pour moi une personne intègre, respectueuse. Une belle dame qui a su évoluer et s’ajuster au fil de ses décennies. Une grand-maman dont la famille est très importante qui a su s’entourer de ceux qu’elle aimait. La discrétion, le professionnalisme, le respect et l’intérêt pour son peuple ont toujours été au cœur de son quotidien. Reposez en paix, chère reine Élisabeth II, vous le méritez grandement. Vous allez me manquer.

Johanne Crépeault

Une institution moyenâgeuse

La reine Élisabeth II était une vieille dame dévouée à son travail et à sa famille. Mais son travail consistait à représenter une institution moyenâgeuse et colonialiste. Et plein de vieilles dames respectables et dévouées à leur travail et à leur famille meurent chaque année dans le silence et l’ignorance. Au Québec, des milliers sont mortes abandonnées et dans l’indignité durant la pandémie de COVID-19. Alors, vous comprendrez que je préfère saluer toutes ces dames modestes, de partout dans le monde, plutôt qu’une milliardaire représentante d’un système oppressif.

Bernard Demers

Une femme comme une autre

Tout simplement une femme comme bien d’autres, qui est venue au monde dans la richesse et le rêve, qui n’a pas fait beaucoup d’efforts pour assurer un avenir potable à nos enfants, sauf peut-être de rêver.

Michel Plamondon

De l’incompréhension à l’affection

Ma grand-mère, immigrante d’Ukraine, l’aimait énormément. J’ai des souvenirs d’images de la reine accrochés partout dans son appartement. Je ne comprenais pas cet attrait, mais avec les années, j’ai développé une affection pour la reine Élisabeth II.

Nathalie Primak

Désuète monarchie

Pour moi, c’est une occasion de se départir de la monarchie qui est, à mon avis, d’un autre temps.

Jean Bertrand

Du respect, malgré tout

Même si je crois que la monarchie au Canada est désuète, je ne peux m’empêcher d’avoir beaucoup de respect pour ce monarque au parcours impeccable et sans anicroche durant autant d’années.

Sylvain Poirier

Stabilité et dévouement

Pour moi, elle incarnait la stabilité des institutions et le dévouement à sa fonction avec une touche humoristique très « british ». Et pour la suite royale, « God Save the King ».

André Gauthier

Une féministe

Je n’ai jamais apprécié la monarchie en tant que telle. Ça coûte cher et c’est inutile pour nous. Mais la reine ? Wow ! C’est le premier modèle de féminisme que j’ai eu. Une femme droite, dévouée, solide, sans excuses, au caractère intense et qui ne s’en est jamais laissé imposer ! C’est une page de notre histoire qui se tourne. J’ai toujours admiré cette femme et j’avoue être triste de son décès… Elle va me manquer !

Claude-Annie Dubé

Élégance et noblesse

Pour moi, la reine Élisabeth II représentait l’élégance, la noblesse de cœur et la noblesse des gestes, la tolérance, le respect, la persévérance dans l’adversité, la résilience, la loyauté envers ses engagements.

Danièle Villeneuve

Un artéfact d’une autre époque

C’était certainement une grande reine pour l’Angleterre, par sa longévité et le respect de la fonction. Mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. De plus, je crois que nous devrions faire comme d’autres pays et sortir de la monarchie, un artéfact d’une autre époque.

Alain Rousseau