Le festival de murales reprend vie cette semaine, et quelle tristesse de constater qu’une bonne partie de celles qui ornent la ville ont été souillées de graffitis ces dernières années. Dommage que ces graffiteurs, que je considère comme des artistes en leur genre (j’exclus ici ceux qui souillent bêtement et laidement les murs des particuliers), ne respectent pas le remarquable travail des artistes qui ont réalisé ces murales, et polluent visuellement ce qui fait le charme de la ville. J’ai de la peine pour les muralistes à chaque fois que j’en vois une recouverte en partie par un graffiti, et pour moi dont le plaisir d’admirer une murale est aussi gâché. Chers graffiteurs, faites preuve de respect pour vos camarades artistes, s’il vous plaît, et trouvez un autre moyen plus créatif pour vous et inspirant pour nous d’exprimer vos frustrations.