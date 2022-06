L’augmentation des taux d’intérêts a déjà un impact sur le nombre de propriétés en vente. Dans notre région, il y avait 395 propriétés à vendre en décembre dernier. Il y en a présentement plus de 600. Avant la pandémie, il y en avait plus de 1000. Alors, le marché semble ralentir. Si le taux directeur monte à 3 %, il y aura moins d’acheteurs. Ceux qui doivent renouveler leur hypothèque verront leur paiement mensuel monter, c’est certain. Dans mon cas, les Bourses sont très volatiles depuis janvier et mon fonds de pension baisse très rapidement. Assez pour me dire que dès qu’il y aura une accalmie du côté boursier, je vais aller dans des placements sûrs qui rapporteront moins mais qui me permettra de toucher des rendements réguliers !