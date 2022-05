Place aux lecteurs

Pour ou contre l’entente entre libéraux et néo-démocrates ?

Les avis sont partagés chez nos lecteurs en ce qui concerne l’entente entre le PLC et le NPD : d’un côté, on salue la coopération entre deux partis politiques ; de l’autre, on dénonce la mise de côté du résultat du scrutin fédéral. Voici un aperçu des quelque 250 commentaires reçus à notre appel à tous.