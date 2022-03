Merci pour ce très beau texte, vous me réconfortez avec le fait de vieillir ! Moi, du haut de mes 58 ans, qui dissimule mon corps et qui accepte difficilement mes rides. Le monde a besoin de femmes comme vous qui réalisent que nous allons tous passer par là et que la meilleure façon de vivre est d’accepter et d’apprendre à aimer ces changements corporels. Ce n’est pas facile de vieillir dans une société qui refuse ce fait et qui le cache à coup de milliers de dollars dans la chirurgie esthétique. Accepter et dévoiler ce que nous sommes dans la vraie vie et non après de multiples chirurgies. Vivons le juste correct ! Fuyons les « tu es trop ou tu es pas assez ou tu devrais ! ». De vous lire fut un baume sur mon cœur de quinquagénaire !