Les lecteurs ont bien aimé cette première Carte blanche à Mariana Mazza, « Redonnez-moi ma dose »*, publiée dans le cahier Contexte du 30 janvier. Voici un aperçu des courriels reçus.

L’envie de vous connaître

Ce texte est mon premier contact avec votre énergie d’artiste. Il m’a beaucoup touchée : profond, dénudé, humain. J’ai tout à coup envie de vous connaître mieux. Les salles sont encore fermées, hélas, mais vos mots ont su prendre un autre chemin. Oh que j’aimerais les lire à nouveau, à répétition si possible, avec appétit. Merci.

Ghylaine Dubé

Belle plume

Je n’aime pas l’humour de Mariana Mazza, mais quelle belle plume. Quelle sensibilité dans son regard et dans ses propos sur la vie. Je pense qu’elle gagne à être connue.

Ghislaine Boisvert, Blainville

Magnifique

Ce texte de Mme Mazza est magnifique par son authenticité et son appel à la solidarité humaine qui, sans aucun doute, est l’antidote à la morosité ambiante. Il nous en faut plus d’une dose et merci à Mme Mazza pour celle-ci !

Andrée Bastien

Tu te dépasses

Bonjour Mariana. Tiens bon, ça m’a pris du temps pour m’habituer à toi, mais avec cette lettre tu te dépasses. J’irai t’applaudir aussitôt qu’on le pourra. On se souhaite bonne fin de pandémie.

Pierrette Houde

Nos alliées

Bravo pour ce court texte qui en dit long sur notre situation. J’y retiens ce beau message : nous nous avons. Si on pouvait tous comprendre que la solidarité et la bienveillance sont nos alliées !

Francine Dion, Orléans, Ontario

Elle m’a renversé

Je ne suis pas un grand fan de Mariana, mais ce matin, elle m’a renversé… Quelle belle écriture, unique. En quelques mots sur quelques phrases, elle passe à travers tous les maux que nous vivons. Merci.

Yves Marceau

J’ai bu chaque mot

Fantastique, j’ai bu chaque mot, réconfortant et angoissant ce que l’on vient de tous vivre. Bravo, Mariana, ta plume est une richesse, merci. Je crois que nous allons être plus forts après cela, ça s’en vient. On a besoin de vous, nos artistes, essentiels.

Mireille Jodoin

Sous la carapace

Très beau texte. Touchant, sincère, authentique. Sous ta verve décapante, il y a une grande hypersensible qui a besoin d’amour. Sous ta carapace de dure à cuire, il y a beaucoup de raffinement et de tendresse. Oui, il y aura des jours meilleurs et tu as la vie devant toi ! Bravo Mariana !

Monique Lafontaine, Sherbrooke

Un être émancipé

Cela fait du bien de lire des propos d’un être émancipé, voire illuminé et un peu assagi, devant cette terrible pandémie… La nouvelle coiffure, les nouveaux vêtements, tout reflète un peu plus de bonheur… C’est peut-être ça la lumière au bout du tunnel.

Jean-Marie Guimond

Doses gratuites

Il y a plein de doses gratuites : le soleil, le rire, les amis sur FaceTime, les vieux films qu’on a aimés, les chansons aimées, un animal à promener en admirant le paysage sans se presser, les glissades, la marche, les secteurs boisés à connaître, le ski à apprivoiser, et, à la fin, internet pour choisir la prochaine destination ! Un peu de pep, Mariana !

Lorraine Bertrand, 74 ans

Poursuivre et revivre

Wow ! Quel beau texte, quelle vraie vérité. Depuis deux ans, je suis nouvelle retraitée. Depuis deux ans, je me bats contre un deuxième cancer. Depuis deux ans, je dois m’isoler pour me protéger. Je me vois donc dans le texte de Mariana… C’est moi assise devant l’inconnu qui me freine un peu plus chaque jour. En quête d’avancer et impuissante. Ce texte me rappelle que je ne suis pas seule, qu’il faut poursuivre et revivre encore et encore. Merci Mariana.

Sylvie Ouimet