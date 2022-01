Le « convoi de la liberté », qui regroupe des camionneurs opposés à l’obligation vaccinale à la frontière, est attendu ce samedi à Ottawa. Dans notre appel à tous, nous vous avons demandé si vous étiez d’accord avec les revendications des camionneurs et quelle était votre appréciation de la réaction des politiciens. Voici un aperçu des quelque 400 courriels reçus.

Des arguments à la Trump

Totalement contre ces 10 % de camionneurs qui ont des arguments à la Trump ! Hâte que tous les partis dénoncent entièrement ces imposteurs !

— Jean Baudouin

En train de se discréditer

Aucunement en accord avec ces camionneurs. D’ailleurs, l’association des camionneurs dénonce cette manifestation et rappelle que plus de 85 % de ses membres sont vaccinés et suivent les restrictions sanitaires. Ces manifestants sont en train de se discréditer aux yeux de la population en général.

— Nicole Boyer

Exiger un test

Si la principale restriction en vigueur est la quarantaine obligatoire pour les camionneurs qui ne sont pas vaccinés, il me semble que ce serait simple de remplacer cette exigence par un test à la frontière. Il y aurait un peu de délais, mais au moins ces gens pourraient conserver leur job et poursuivre le transport de biens essentiels.

— Claude Bourgeois

Témoignage d'un ras-le-bol

D’entrée de jeu, je tiens à préciser que je suis triple vacciné. Ce qui se passe avec les camionneurs est à mon point de vue une conséquence de l’acharnement inutile sur les non-vaccinés. Bien que ce mouvement soit un drôle d’amalgame, il témoigne d’un ras-le-bol vis-à-vis de mesures pour lesquelles nous avons de plus en plus de difficulté à nous convaincre de l’utilité.

— Réjean LeBel

La majorité silencieuse, trop silencieuse

Malheureusement, depuis le début de la pandémie, nous réalisons que les Américains n’ont pas le monopole de la connerie. Nos politiciens sont trop délicats avec de telles situations et tout s’enligne pour du grabuge. La majorité silencieuse est trop silencieuse devant ces supposés « opprimés » qui oppriment la majorité.

— Roger Marcoux, Trois-Rivières

Exemples de trumpisme

C’est une minorité qui veut s’imposer avec des exemples de trumpisme et avec l’aide de certains politiciens qui veulent une revanche des élections. Triste au possible.

— Jacques Béliveau

Idéologies malhonnêtes

Tout ce branle-bas pour des idéologies malhonnêtes. Mon conjoint est camionneur depuis 50 ans, il en a vu des vertes et des pas mûres. Il aurait été d’accord si on avait manifesté pour les conditions de travail, le prix de l’essence, les coûts des assurances, des toilettes sur la route, des endroits pour dormir, manger, etc. Mais jeudi soir, alors qu’il était sur l’autoroute 401 pour rapporter sa livraison, il a été coincé dans ce convoi, qui ne respectait pas ceux qui travaillaient et qui avaient des délais à respecter. Il a dû conduire au-delà de la limite permise. Il vient de perdre un autre week-end où il devra récupérer. À 70 ans, la route est sa vie, il n’appuie aucunement les raisons invoquées, il a ses trois doses de vaccin. Le convoi aurait pu être plus utile pour les travailleurs essentiels de la route.

— Micheline Fortier

Manipulés par des profiteurs

Je crois que ces travailleurs vont découvrir très bientôt qu’ils ont été manipulés par une poignée de profiteurs qui ont déjà mis dans leurs poches les dons amassés pour financer les dépenses de déplacements des manifestants. D’ailleurs, ces dons semblent venir de groupes très impliqués dans toutes sortes de contestations, si l’on en croit certains articles. Encore une fois, la cupidité de quelques individus va exploiter un groupe de citoyens fragilisés.

— Jean-Pierre Joly

Avoir le choix

Je suis très en accord. Nous avons besoin d’avoir le droit et le choix de dire oui ou non à recevoir le vaccin. Pour les camionneurs, ils étaient essentiels depuis le début de la pandémie et ils n’étaient pas vaccinés à ce moment-là ! Pourquoi maintenant tout ça change ? Laissez-les avoir le choix.

— Jean Gilbert

Des revendications ridicules

Les revendications de ces 10 % de camionneurs sont ridicules et illégitimes. Eux et tous les autres antivax et complotistes qui se greffent à eux sont des gens mal informés qui prennent leurs délires pour des réalités. Quant aux politiciens, ils ne sont pas à la hauteur, comme d’habitude : Trudeau ne sait pas quoi faire et les plus radicaux des conservateurs tentent de récupérer la situation à des fins politiques.

— Jacques Lavallée

Une insurrection ?

Je lis avec intérêt la progression de ce rassemblement. Ce qui me frappe, c’est que 90 % des camionneurs sont vaccinés, on parle donc d’une minorité qui clame bruyamment représenter la majorité. Mais c’est aussi avec inquiétude que je lis et écoute les reportages où on parle d’appels à rien de moins qu’à l’insurrection, comme à Washington le 6 janvier 2021. Même Junior, le fils de l’agent orange au sud de la frontière, envoie un message d’appui à ce groupe. Sommes-nous rendus là au Canada ? Ce qui serait intéressant de savoir, c’est qui, à part les camionneurs canadiens, fait partie de ce cortège.

— Georges E. Gaucher

Des enfants gâtés

Je ne suis pas d’accord. Alors que la population fournit largement sa part contre le virus, les camionneurs réagissent comme des enfants gâtés. Il allait de soi que la vaccination serait obligatoire depuis un certain temps pour eux. Les voyageurs sont contraints depuis le début à respecter certaines mesures et obligations, pourquoi pas eux ?

— Ginette Dufour