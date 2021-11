À la lecture de vos réponses à notre appel à tous, les défis qui attendent les nouveaux élus municipaux sont manifestement nombreux. Voici un aperçu des courriels reçus.

Grande région de Montréal

Urbanisme

Les défis sont nombreux à Verdun, mais, dans le quartier de L’Île-des-Sœurs, la Pointe-Sud représente un grand défi d’urbanisme. Westclif amorce la construction d’une tour à condos de 44 étages et demande l’autorisation d’en construire une autre de 42 étages. Ce secteur est isolé, au bout de rues sans issue, sans commerces de proximité. En 2021, il est étonnant qu’on puisse construire de tels projets sans véritable vision urbanistique.

Daniel Manseau, Verdun

Hôpital

À Laval, il serait primordial que nos élus municipaux aient un plan pour faire une promotion vigoureuse de la nécessité absolue d’un deuxième site hospitalier sur l’île. Un seul hôpital pour 440 000 habitants, donc une seule salle d’urgence majeure en service 24 heures sur 24, c’est une honte. Pour une population équivalente, la ville de Québec a sept salles d’urgence. Bien que la santé soit de compétence provinciale, il incombe à nos élus de représenter leur population pour dénoncer ces injustices.

Michel Breton

Îlot de fraîcheur

Pour nous, à Candiac, comme pour beaucoup d’autres municipalités de la CMM, l’achat de l’ancien terrain de golf et sa transformation en parc de conservation constitue le principal défi de nos élus, afin de préserver notre plus grand îlot de fraîcheur dans la ville et de transmettre un legs aux générations futures dans la lutte contre les changements climatiques.

Yves Couturier, président du Regroupement des résidents de Candiac

Milieux naturels

À Laval : voir à protéger plus de milieux naturels. Conserver et aménager les terrains boisés dans les zones à plus forte densité résidentielle. Par exemple, dans la zone du carrefour Laval, nous retrouvons plusieurs tours de condos. Dans l’immeuble que nous habitons, il y a 134 unités. Ça fait beaucoup de monde, et nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Et qu’avons-nous comme espace vert dans ce milieu ? Qu’un tout petit espace boisé de rien. Ça fait dur. Ciment, asphalte, ciment… ! Des possibilités d’achat existent. Alors, quel que soit le parti qui l’emportera, voyez-y.

Pierre Langevin

Espaces verts

À Anjou, le principal défi sera de conserver nos très peu nombreux espaces verts, au détriment des entrepôts de Costco et d’Amazon de ce monde.

Mireille Séguin

Fierté collective

À Longueuil, le principal défi est de développer une identité, une fierté collective pour rassembler ses communautés provenant de fusions. Regrouper des petites municipalités n’en fait pas nécessairement une ville, avec son centre-ville, son animation, sa propre culture et ses citoyens. Longueuil, c’est justement cette absence.

Jules Ostiguy

L’union fait la force

Je demeure à Pincourt, sur l’île Perrot. J’aimerais que les maires des quatre municipalités se décident à fusionner. Il est inconcevable que, sur l’île de 40 000 habitants, nous ayons quatre conseils municipaux et aucun aréna ! Que nous n’ayons aucune piscine intérieure ! Comparativement à la ville voisine Vaudreuil-Dorion qui, avec une population similaire, jouit d’infrastructures comparables à celles d’une grande ville. Tant que nous n’aurons pas une vision globale pour l’île, les subventions gouvernementales pour des infrastructures de qualité seront données à d’autres villes qui desservent une plus grande population. L’union fait la force !

Serge Leduc

Dos d’âne et pollution sonore

À Laval, il faut absolument que la Ville arrête de dépenser nos taxes avec des trottoirs inutiles partout dans les quartiers. À la place, il faut mettre en place des dos d’âne pour réduire la vitesse et s’attaquer à la pollution de notre environnement par le bruit.

Richard Jean-Legros

Transport collectif

À Montréal, le plus grand défi est de trouver la meilleure façon de convaincre les gens d’utiliser majoritairement les transports en commun pour les déplacements dans la ville. Donc des défis multiples pour en arriver là : service de transport actif efficace en tout temps, développement des services de proximité partout dans la ville, investissement dans des projets de développements urbains qui tiendront compte d’un plan global, mise en place de mesures qui encourageront les employeurs à opter pour un modèle hybride de travail pour les employés, etc.

Karine Patoine

Ailleurs au Québec

Tramway

À Québec, le principal défi du prochain maire sera de rallier la population et le maximum de conseillers pour réaliser des projets de transports en commun, dont le tramway. Il faudra du leadership, puisqu’il est fort probable qu’aucun parti ne récolte une majorité. Ce projet a assez duré et il doit être réalisé dans les meilleurs délais avec quelques améliorations, notamment en coupant le moins d’arbres possible et en respectant le budget accordé.

Carol Landry

Leadership

À Saint-Adolphe-d’Howard, le gros défi de notre municipalité sera d’avoir un directeur général ou une directrice qui restera pour plus d’un mandat. Depuis 2007, nous avons notre résidence secondaire à Saint-Adolphe-d’Howard, et le roulement de personnel à la municipalité est effarant. Je n’ai pas assez de mes 10 doigts pour les compter. On a besoin de leadership, de quelqu’un qui rallie ses troupes.

Brigitte Renaud

Itinérance

À Saint-Jérôme, le grand défi est la cohabitation avec les itinérants. Je suis infirmière praticienne spécialisée en première ligne dans une clinique mobile (comme bénévole !) pour ces itinérants et, actuellement, c’est le communautaire qui prend soin de ces gens.

Myriam Laroche

Eau potable

Ici, à Port-Menier (L’Île-d’Anticosti), nous sommes obligés de faire bouillir notre eau, qui provient de l’aqueduc municipal, depuis 20 ans. Espérons que le projet de remédier à cela sera mis en place cette année.

Michel Charlebois

Service de police et urbanisme

À Repentigny, il faut voir à régler la problématique avec la direction du service de police et consulter les citoyens au sujet de l’urbanisme.

René Cyr

Eau

Sutton manque d’eau depuis des années. Les élus devront donc trouver rapidement une solution durable !

Lorraine Goyette

Revitalisation

À Varennes, les choses vont plutôt bien. Selon moi, les principaux défis sont la revitalisation du centre-ville, déjà affecté avant la pandémie, mais pratiquement mort depuis, la décongestion du « nouveau » pôle industriel (victime de son succès), et l’érosion des berges du Saint-Laurent (causée par le trafic maritime, qui risque de s’accroître avec l’expansion du port de Montréal à Contrecœur).

Marc Therrien