L’éditorial de Stéphanie Grammond sur le troisième lien à Québec a suscité de nombreux commentaires de nos lecteurs. Voici un aperçu des courriels reçus.

Démentiel

J’habite Québec et je suis tout à fait d’accord avec vous ! C’est un projet démentiel, un Centre Vidéotron hyperbolique !

Louis Béland

Une relève pendant les travaux

Un des problèmes majeurs avec les deux liens qui unissent les villes de Québec et de Lévis est que le pont de Québec doit subir d’importantes rénovations et que le pont Pierre-Laporte a été construit pour une durée de vie de 70 ans ; faites le compte et on arrive inévitablement dans une impasse, où les deux ponts seront en perpétuelle rénovation générant des bouleversements dans la circulation. De là l’importance de créer un troisième lien qui permettra de prendre la relève durant ces travaux majeurs et de minimiser les impacts sur la circulation tout en maintenant l’accessibilité au transport commercial entre les deux rives.

Raynald Chabot, Québec

Vivement l’analyse d’impact environnemental

Merci enfin de prendre position clairement sur ce projet rétrograde sur le plan environnemental. Projet qui est, en fait, une solution inefficace à un problème inexistant. Il est temps que François Legault cesse son entêtement ridicule à promouvoir ce projet. Heureusement que le ministre fédéral de l’Environnement, M. Steven Guilbeault, fera œuvre utile de nos taxes en procédant, le moment venu, à une analyse crédible de l’impact environnemental du projet de troisième lien, analyse dont les résultats pourraient signer son arrêt de mort, faute du financement fédéral.

Pierre Boyle, Saint-Lambert

Pour l’avenir de l’est du Québec

Il faut regarder au loin dans l’avenir, ce lien sera la pierre d’assise du développement de l’est du Québec, de Lévis à la Gaspésie. Ce faisant, la Ville de Québec deviendra un centre économique névralgique. Ce n’est pas juste un nouveau pont, c’est un vrai projet structurant. Dans 30 ans, on en verra les avantages pour le Québec.

François Boucher

Faire marche arrière n’est pas un recul

Vous avez totalement raison. J’appuie la CAQ en grande partie dans son programme, mais là, non. Une des forces de M. Legault est de faire marche arrière, de changer de direction. C’est maintenant ou jamais qu’on appréciera cette qualité et son leadership sera encore plus solide.

Anne-Marie Phaneuf

Dans une impasse

Madame Grammond, j’espère que votre éditorial va aider le gouvernement Legault à prendre conscience qu’il est dans une impasse avec ce projet insensé de tunnel. Il est temps que le premier ministre reconnaisse son erreur d’évaluation. Sinon, l’électorat va le lui rappeler aux prochaines élections en 2022.

Louis Bélanger

Une nécessité

Non, je pense que le troisième lien est supérieur en nécessité au Stade olympique du maire Jean Drapeau.

Réjean Carrière

Éviter le chaos

Vous oubliez dans votre article l’angle de la pérennité actuelle des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Un jour, nous aussi on va devoir les remplacer et ce troisième lien va sécuriser la circulation. On a vu le chaos cet été avec les travaux sur le pont Pierre-Laporte.

Julie Lambert

Entêtement

Même les arguments les plus logiques et prouvés contre ce projet ne viendront pas à bout de l’entêtement de Legault, qui s’est à nouveau peinturé dans le coin avec ce projet pour plaire au maire de Lévis.

Louis Rhéaume, ville de Québec

Faut-il attendre une crise ?

Quelle est la durée de vie restante du pont de Québec ? Du pont Pierre-Laporte ? Faut-il attendre une autre crise comme le pont Champlain ? Les résidants de l’est du Québec sont dépendants eux aussi de ces infrastructures vieillissantes. Vous parlez d’infrastructures vieillissantes. Quelqu’un nous présentera bientôt une analyse en profondeur ?

Chantale Martin

Il y a meilleur investissement

Je suis de la région de Québec et je suis parfaitement contre le troisième lien qui me semble totalement inutile considérant la population active vieillissante, les risques pour l’environnement et le coût désastreux de cette infrastructure. L’amélioration des infrastructures actuelles serait, selon moi, un meilleur investissement. Je suis d’avis que contrairement au message qu’envoie la CAQ, une ville d’envergure ne se mesure pas seulement à une infrastructure de ce type.

Virginie Jobin

Des autobus et des rénovations

Oui, et au plus vite. Qu’on mette des autobus en sens contraire sur le pont pour desservir les gens de Lévis, comme on l’a fait sur le pont Champlain, plutôt que dépenser autant d’argent alors que les infrastructures actuelles sont en mauvais état. Si M. Legault persiste dans son entêtement, il n’aura pas mon vote.

Ginette Vezeau

Pour des solutions écologiques

Je suis 100 % d’accord avec les arguments présentés par madame Grammond. Par contre, je suis généralement très satisfait du gouvernement Legault et en particulier de sa gestion de la pandémie. Mais je voterai contre la CAQ aux prochaines élections si notre gouvernement s’entête à dépenser nos impôts pour faire avancer ce projet pharaonique de tunnel Lévis-Québec plutôt que de mettre de l’avant des solutions plus écologiques au problème de congestion aux heures de pointe.

Onil Roy, Québec