Pour répondre à votre question, je vais y aller simplement : reconnaître une fois pour toutes le racisme systémique. Au Canada, c’est fait, M. Trudeau l’a reconnu, mais au Québec, je n’ai plus de patience pour les tergiversations de M. Legault. Si on veut passer aux choses sérieuses et vraiment avancer dans ce dossier, commençons par le début c’est-à-dire reconnaître que les peuples autochtones ont subi et subissent encore du racisme systémique. Les peuples autochtones méritent qu’on ait assez d’égard pour eux pour qu’enfin on reconnaisse cette forme de racisme. M. Legault ne parle pas en mon nom quand il refuse de qualifier le racisme de systémique ainsi que lorsqu’il refuse qu’on fasse du 30 septembre, un jour férié au nom de la productivité. Un peu plus d’humanisme serait bienvenu dans ce gouvernement.