La chronique de Michel C. Auger publiée le 25 août, « Il faut que l’on parle du troisième lien et du REM… », a suscité une centaine de commentaires. Voici un aperçu des courriels reçus.

Prouver l’infaisabilité

Je suis d’avis que les promoteurs du REM de l’Est doivent nous prouver l’infaisabilité du REM souterrain. — Diane Racine

Avançons

Au Québec, nous avons la très mauvaise habitude de discuter, de s’opposer, de rediscuter, de s’opposer encore plus de sorte que les décideurs (élus pour décider, dois-je le rappeler) ne décident simplement plus. La CAQ est le premier parti de mon vivant qui agit contre vents et marées. À quand remonte la dernière station de métro ? À quand le dernier projet structurant, mis à part le pont Champlain, qui tombait en ruine ? Assez, les discussions et les oppositions, avançons. Les besoins sont criants partout. — Martin Lamothe

À l’encontre du gros bon sens

Le troisième lien va à l’encontre du gros bon sens et des besoins criants de réorganisation de notre mode de vie pour tenir compte du danger écologique qui nous guette. — Ghislaine Trudel

Aberrants

Je crois que seuls les médias peuvent servir de porte-voix aux citoyens. Ces deux projets m’apparaissent aberrants, rétrogrades et, dans le cas du troisième lien, purement électoraliste. Continuez à poser des questions. On compte sur vous ! — Isabelle Rouleau

Deuxième axe

On devrait parler d’un deuxième axe et non d’un troisième lien. Ce deuxième axe est essentiel pour des raisons de sécurité, compte tenu que les deux autres liens sont côte à côte et que Québec est une ville en plein essor. De plus, les autres alternatives que le tunnel n’ont pas été retenues pour des raisons esthétiques et pour toute sorte de bonne raison. À écouter tout le monde, on ne fera rien. — André Fortin

Élections fédérales

Je suis tout à fait d’accord. Il n’y a pas de réelle consultation sur le REM de l’Est à partir du moment où aucune discussion n’a lieu sur la possibilité de son enfouissement, contrairement au projet du SkyTrain, à Vancouver. Et le projet du troisième lien est déjà décidé par François Legault. Il ne nous reste que les élections fédérales. — Lise Malo

Tramway de surface

Le meilleur choix à tous les niveaux serait un tramway de surface, point à la ligne. — Denise Pharand

Copier-coller

Je crois que les chefs conservateur et bloquiste sont pour le troisième lien tout simplement pour copier-coller M. Legault et profiter de sa notoriété auprès de ses électeurs québécois. — Francine Bienvenu

L’économie avant l’environnement

L’économie passe avant l’environnement. Le Bloc québécois vient de perdre mon vote. — Michel Lacasse

Finir les ouvrages inachevés ?

J’aimerais mieux voir une troisième voie sur l’autoroute 20 entre Montréal et Québec pour la rendre plus fluide et sécuritaire que de voir construire un troisième lien avec un budget pharaonique. Un projet plus modeste s’impose dans ce dernier cas. Il y a encore des autoroutes non sécuritaires et inachevées au Québec : la 50 entre Gatineau et Mirabel, la 955 entre la 20 et Trois-Rivières, la 30 entre Sorel et Gentilly. Peut-on finir les ouvrages inachevés qui sont à la traîne depuis 25 ou 30 ans ? — Jean-Marc Carrier, Drummondville

Confiance perdue

Je viens de décider d’écarter le Bloc québécois et le Parti conservateur de mes choix seulement à cause du troisième lien. Le Bloc ne mérite plus ma confiance, le PCC ne l’a jamais eue ! — Denis Giguère, Joliette

Il faut agir

En consultant et en perdant du temps en palabres inutiles, dans 40 ans, on va encore en parler. À un moment donné. il faut agir pour que ça se concrétise. — Christian Boily, Rouyn-Noranda

Remise en question

Cette dernière sortie du Bloc québécois sur le troisième lien me déçoit au plus haut point. Tellement que je remets en question mon vote qui lui était prévu. — Marie Albertson

Vraiment laid

Ce que j’ai vu comme projet pour le REM de l’Est m’a semblé vraiment laid. Il me semble incroyable que ce soit la meilleure chose. Est-ce vraiment réel qu’on ne puisse le faire sous terre et ne pas défigurer Montréal ? — Thérèse Ducharme

Projet insensé

Je suis d’accord qu’il doit y avoir un débat pour le troisième lien à Québec. Ce projet est insensé. Il ne va permettre que l’étalement urbain et encourager les gens à utiliser leur voiture. Les gens de Québec ne connaissent pas un embouteillage. Je les encourage à venir vivre une semaine en banlieue de Montréal et ils vont comprendre. Pour le REM dans l’Est de Montréal, il ne faut pas exagérer les consultations. Cela fait plus de 60 ans (ma grand-mère a été expropriée) qu’on discute de fournir du transport en commun pour l’Est de Montréal. Les discussions, ça suffit. Réalisons le projet au plus vite. — Serge Gadbois