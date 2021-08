Êtes-vous d’accord avec la décision du gouvernement Legault d’imposer la vaccination à tout le personnel de la santé en contact avec des patients ? Vous avez été plus de 1000 lecteurs à répondre à notre appel à tous sur la vaccination dans le secteur de la santé, la plupart appuyant le gouvernement. Voici un aperçu des courriels reçus.

Logique

Je suis d’accord, pour une question de logique ! Puisque la seule façon scientifique proposée de combattre ce virus est par une vaccination de masse, question d’atteindre une immunité collective. Je dirais même que tous les gens travaillant en milieu hospitalier auraient dû être les premiers vaccinés.

Jacques Charest

Ne pas cautionner l’irresponsabilité

Absolument ! Il ne faut pas cautionner un comportement irresponsable. Et surtout, ne pas les payer parce qu’ils devront rester à la maison. Si leurs convictions les amènent à ne pas se faire vacciner, eh bien, ils ne sont pas dignes d’avoir un emploi dans le domaine de la santé.

Isabelle Simard

Les vaccinés sont dangereux

Absolument pas ! Les vaccinés peuvent attraper et transmettre le virus sans symptômes, ce sont eux qui sont dangereux pour les vulnérables ! C’est non !

Renée Blanchet

Le domaine de la santé et au-delà

Tout à fait d’accord avec cette prise de position. Il devrait en être de même pour les enseignants et pour toute autre personne ayant des contacts directs avec la population. Ce satané virus doit être attaqué de front, surtout sans relâche aucune.

René Joyal, Victoriaville

Protéger nos patients

OUI, j’ai travaillé 40 ans comme infirmière dans un grand centre hospitalier universitaire et je crois à la vaccination comme moyen de contrer ce virus. Nous nous devons comme professionnelles de la santé de protéger nos patients et cela passe par la vaccination pour tous.

Marjolaine Dugal, infirmière à la retraite

Donner l’exemple

Je suis tout à fait d’accord avec cette décision. Le personnel de la santé doit montrer l’exemple pour encourager la vaccination et prévenir la contagion.

Gaétan Charland, Sainte-Sophie

La solution existe

La vaccination devrait être obligatoire pour tous. Quand il y a une solution, on l’applique.

Jean-Guy Roy

Avant tout, ne pas nuire

Par souci de cohérence. La règle d’or du soignant est de ne pas nuire. En temps de crise, je dois savoir que je peux compter sur mes collègues de travail pour combattre un ennemi commun.

Sylvain Bouchard, préposé aux bénéficiaires en CHSLD

À défaut de vaccination, d’autres mesures

Il est souhaitable que tout le personnel de la santé agissant auprès des malades soit vacciné, mais je ne crois pas que nous puissions rendre obligatoire cette vaccination en raison de l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, et ce, pour les personnes déjà en emploi. Cela pourrait-il devenir une exigence à l’embauche ? Question pour les juristes… Toutefois, pour les employés refusant d’être vaccinés ou ne pouvant l’être, les experts en microbiologie et infectiologie devraient identifier les mesures sanitaires obligatoires à observer, en tenant compte du variant Delta et des taux actuels de vaccination, telles que : tests COVID-19 quotidiens, blouses jetables, visières, gants, etc. Si ces personnes s’opposent également à ces mesures, elles devraient envisager une réorientation de carrière. Les malades et les collègues de travail ont aussi droit à la préservation de leur intégrité physique.

Liliane Le Bel

Pour la vaccination quasi universelle

Non seulement je suis d’accord avec la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, mais aussi pour toute la population, sans exception, sauf pour des raisons de santé. Autrefois, il fallait être vacciné pour être admis à l’école et c’était bien ainsi. Je suis fatiguée de voir que la société paye pour la négligence, l’entêtement ou la grosse indifférence de gens pleutres ou mal informés.

Jacqueline Grenier, Lac-Brome

Le bien collectif doit primer

Il m’apparaît essentiel d’exiger la vaccination du personnel de la santé. Cela ne devrait même pas faire l’objet de débats. La situation au pays et à travers le monde justifie entièrement cette décision. Le bien collectif doit et devra toujours primer sur les prétentions du bien individuel. Qu’il se trouve des cas d’exception, d’accord. À nous de respecter ces cas. Ces cas ne peuvent cependant pas se substituer à la norme universelle du bien de l’ensemble.

Jean-Paul Guérette

Qu’ils se retroussent les manches

Il est incompréhensible qu’on ait à se poser la question. Le souci des autres est une qualité essentielle pour travailler dans les endroits où on prend soin des gens malades. Ces travailleurs doivent donc retrousser leurs manches, au sens propre comme au figuré.

Éric Gaudry

Matière à réflexion

Je suis d’accord, mais j’ai entendu un médecin dernièrement qui m’a laissé songeur : « Pour la vaccination obligatoire, je ne crois pas qu’il y ait de problème avec le personnel de la santé. Par contre, le ministère de la Santé nous demande de nous faire vacciner pour soigner des gens qui, eux, ne veulent pas se faire vacciner. » Bonne matière à réflexion !

Patrick Chrétien

Les réticences devraient être dissipées

Totalement d’accord. En tant qu’infirmier, je ne comprends pas qu’il y ait encore des employés du système de santé qui refusent le vaccin. À la rigueur, on pouvait comprendre les réticences au tout début : on ne savait pas à quoi s’en tenir concernant les possibles effets secondaires de ces vaccins, développés si rapidement. Mais on sait maintenant que c’est sécuritaire et efficace. Aucune raison de refuser le vaccin. C’est même irresponsable. Dans la vie, on n’a pas seulement des droits, on a également des devoirs. Et cela s’applique à tous, pas seulement aux travailleurs de la santé.

Alain Foley, infirmier

Pour le libre choix assumé

Absolument en désaccord pour l’obligation, chacun peut et doit décider de ce qui est bon pour lui ! Si tu n’es pas capable de le faire, tu auras un mandataire pour décider pour toi. Cela étant dit, je suis pour la vaccination et je crois que c’est le seul moyen de se débarrasser de ce virus. Alors, je pense que chaque travailleur de la santé doit se faire tester le nombre de fois nécessaire par semaine (recommandé par la Santé publique) pour assurer la sécurité des personnes hospitalisées. Et je crois que cela doit être aux frais des travailleurs et sur leur temps personnel. Tout le monde a le droit de faire des choix, mais il y a un prix et on doit assumer nos décisions.

Robert Sheedy

Guérir sans contaminer

Complètement d’accord. Ils travaillent pour guérir les gens, pas pour les contaminer.

Marc Bussières