Vous avez été près d’une centaine à réagir à l’éditorial de Vincent Brousseau-Pouliot « Le passeport vaccinal = retour à la (quasi) normale »*. La majorité des commentaires étaient favorables au passeport. En voici un aperçu…

Le vaccin, devoir de citoyen

N’est-ce pas plutôt paradoxal que les chartes et le Code civil permettent à une minorité récalcitrante de non-vaccinés de mettre en danger une majorité vaccinée ? Comme voter, se faire vacciner pour protéger notre société est un devoir que tous devraient respecter.

Jocelyne Henry, Montréal

Vaccination forcée

Mettre en place un passeport vaccinal revient pour ainsi dire à imposer la vaccination et à faire fi de certains risques, même si cela ne s’applique qu’à une moindre partie de la population, car les effets à long terme de la vaccination ne semblent tout simplement pas considérés.

Philippe, Sherbrooke

Un passeport pour le télétravail ?

Pourquoi accommoder les non-vaccinés en offrant de poursuivre le télétravail ? J’adore le télétravail et je ne suis pas la seule. Le télétravail, c’est le bonheur. Je ne veux pas retourner à la vie de fou d’avant : métro-stress-boulot-stress-dodo-stress. J’appréhende beaucoup le retour au bureau en présentiel. Dans ce cas, est-ce que je serais mieux de dire à mon employeur que je ne suis pas vaccinée en espérant qu’il m’offre de rester en télétravail ? Je vais réfléchir à ça…

Nancy C.

Un immense oui !

J’ose espérer que les gens qui ont eu la décence de se faire vacciner, non seulement pour eux, mais pour protéger les gens les plus à risque de la société, ne paieront pas pour ceux qui égoïstement refusent le vaccin. Ces derniers profitent ainsi des efforts et du courage de 75 % de la population. Encore trop de ces égoïstes prennent la place de personnes qui attendent une intervention chirurgicale dans nos hôpitaux. Ce serait totalement indécent et même grossier que ces antivaccins aient les mêmes privilèges que les gens qui ont fait l’effort de se faire vacciner. Un immense oui pour le passeport vaccinal.

Pierre Beaudoin

Les familles exclues

Vous semblez oublier une catégorie de gens qui ne peuvent pas être vaccinés : les enfants de moins de 12 ans. Bien que je sois vaccinée, est-ce que le passeport vaccinal m’empêchera d’aller dans des endroits publics avec mes enfants, parce qu’ils ne le sont pas ? Quand je vois l’exemple de la quarantaine toujours obligatoire pour les enfants au retour de voyage, ça ne me rend pas très optimiste… Les enfants et leurs parents ont beaucoup contribué depuis un an et demi, ça serait l’fun de faire partie de l’équation du retour à la normale.

Catherine Desjardins

Formellement contre

Je suis pour la vaccination, qui est un moyen efficace de contrôle et de prévention des maladies, mais je suis formellement contre l’obligation de traitement, l’obligation de prise de médicament ou les mesures préventives obligatoires. Nous vivons dans un pays de libre choix, nous ne sommes plus en 1950 ou 1960 quand il était permis de donner des traitements sans consentement. Je suis formellement contre un passeport vaccinal, qui est une mesure de contrôle excessif qui atteint les droits, la liberté de choix et qui incite à la discrimination. Des vagues d’infection virale, nous en connaissons plusieurs : influenza, varicelle… Personne n’exige de preuve vaccinale contre l’influenza.. L’adhésion à la vaccination passe par l’information et l’éducation non pas par la coercition.

Claude Desrochers

Liberté et décès dans la balance

Des personnes atteintes de la COVID-19, un certain nombre sont hospitalisées, un certain nombre se retrouvent aux soins intensifs, malheureusement il y a des décès. Pendant ce temps, le système de santé est congestionné et malheureusement il y a encore des décès. Combien de morts devons-nous accepter au nom de la liberté individuelle ?

Serge Garon, Boucherville

Passeport vaccinal ou début de dictature ?

Je suis d’accord avec la majorité de votre article. Je n’ai qu’un mais… qu’est-ce que ça prend pour revenir à la normale ? Ne sommes-nous pas revenus à la normale, avec très peu de nouvelles contagions, avec très peu de gens aux soins intensifs et quasiment aucun mort !

Oui, il reste des craintes. Oui, il faut continuer la vaccination. Oui, il faut poursuivre les contrôles aux douanes en attendant le retour à la normale mondiale ! Mais espérer la disparition totale de la COVID-19 est illusoire. Il va falloir s’habituer à vivre avec, du moins pour plusieurs années.

Je trouve que le gouvernement québécois a, dans l’ensemble, bien géré la pandémie. Mais la prolongation injustifiée de l’urgence sanitaire est un premier pas vers la perte de notre liberté, vers le début de la dictature ! La liberté est fragile, même au Québec !

Charles Laflamme, Donnacona

Comme un permis de conduire

Le passeport vaccinal n’est pas une limitation des droits de certaines personnes, c’est plus de droits pour ceux qui sont vaccinés.

C’est comme le permis de conduire, personne n’est obligé de l’obtenir, mais ce document permet de conduire un véhicule automobile sur les routes pour ceux qui l’ont. C’est un choix, mais personne ne s’offusque que ceux qui ne l’ont pas n’aient pas le droit de conduire sur les routes…

Serge Bisson

Problème avec le code QR

Je suis d’accord à condition qu’on puisse avoir accès à nos codes QR. Pour ma part j’ai eu le code QR de ma première dose, mais pas celui de la deuxième dose reçue fin avril. J’ai vérifié sur le site COVID-19 du gouvernement et seulement la première dose y est inscrite. Ils devront régler le problème avant d’utiliser ce code.

Nancy Lainesse

Que de coûts sociaux

Nous sommes deux retraités de 68-67 ans, vivant en région (Charlevoix), qui respectons à la lettre les consignes depuis avril 2020. C’est long, mais c’est la chose à faire comme citoyens responsables. Ayant reçu nos deux doses, nous revenons d’un petit voyage en véhicule récréatif au Nouveau-Brunswick. Notre passeport vaccinal nous a permis d’aller dans cette province voisine. Cela fait partie des avantages du passeport vaccinal.

De retour au Québec, nous demeurons méfiants des endroits publics qui ne demandent pas le passeport. Pas de resto, pas de musée, pas de spectacle. En fin de compte, au Québec, le passeport ne sert pas à grand-chose. Économiquement, c’est probablement une très mauvaise décision.

Nous sommes une légion de doublement vaccinés qui ne dépensent plus dans des secteurs importants de notre économie. C’est assez illogique qu’une minorité de la population prive l’économie de ces revenus, et en plus génère des coûts sociaux importants en santé. Tout cela au nom de la « liberté ».

On ne veut pas discriminer. Pourtant, la société discrimine depuis toujours au nom de l’intérêt collectif : âge pour voter, âge pour consommer, points d’inaptitude, etc. C’est un élément fondamental de notre société. Il est grand temps que nos gouvernements cessent d’invoquer les risques de poursuites en matière de discrimination et agissent en leaders responsables.

Septembre sera critique pour les écoliers. Sans une population totalement vaccinée, les risques de contamination demeurent élevés. Présentement, nos jeunes sont peu malades. Mais rien ne garantit qu’un futur variant ne changera pas la donne. Personne ne veut ça pour nos enfants, que nous soyons vaccinés ou pas. Il ne faut pas attendre qu’il soit trop tard. Tout ce qui est requis : un peu de courage du côté de nos élus.

Michel Paul Côté

Le bien public

Je suis tout à fait d’accord avec le passeport vaccinal pour qu’on ne fasse pas payer aux vaccinés la négligence des non-vaccinés, sinon pourquoi s’être fait vacciner. Le bien public passe avant le bien privé.

Hélène St-Onge